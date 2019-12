Les OST d’Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout arrivent sur Spotify ! + accolade trailer

Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout

Votre attention fans d’Atelier et mélomanes en tout genre ! Les OST d’Atelier Ryza sont désormais disponibles sur Spotify® !

Vous pouvez retrouver l’intégralité des soundtracks du jeu ici : http://open.spotify.com/album/18daYwaNAlhwSiQIZO7K8B

KOEI TECMO Europe est heureux d’annoncer aujourd’hui que les OST d’Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout sont désormais disponibles sur Spotify. Cette sortie mondiale s’accompagne également d’un accolade trailer que Koei Tecmo a réalisé, célébrant ainsi les très bonnes critiques qu’a reçues le jeu ! La série Atelier a célébré ses 20 ans en 2017 et ne cesse d’évoluer depuis.

C’est la première fois que KOEI TECMO GAMES CO., LTD. propose la bande-originale d’un de leurs jeux via un service de streaming musical pour le côté western. Au total, soixante-et-un titres à l’atmosphère envoûtante seront à retrouver sur la plateforme. Le très populaire thème “Rainbow Summer” de l’artiste japonaise Sayaka Kanda est également inclus.

Pour plus d’authenticité, les chansons sont référencées avec leur titre japonais, mais les joueurs pourront les retrouver en cherchant « Atelier Ryza » sur Spotify.

Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour les fans d’Atelier ! La sortie des soundtracks coïncide avec la sortie des derniers contenus additionnels pour le jeu ce qui inclut un tout nouveau scénario et de tous nouveaux costumes pour les personnages.

Atelier Ryza: Ever Darkness and the Secret Hideout est déjà disponible sur Nintendo Switch™ et PlayStation®4.