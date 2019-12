Nintendo dévoile les DLC multi pour Luigi’s Mansion 3

Disponible en préachat dès maintenant, le pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 inclut du nouveau contenu exclusif !

18 décembre 2019 – Juste au moment où Luigi pensait prendre une nuit de repos bien méritée, le devoir l’appelle une fois de plus ! Des vagues de nouveaux fantômes, des mini-jeux et des gadgets inédits feront en effet leur apparition dans des contenus téléchargeables annoncés pour Luigi’s Mansion 3 sur Nintendo Switch. Grâce à ces deux extensions prévues en 2020, la chasse aux fantômes s’annonce plus excitante que jamais. Découvrez le niveau sur le thème de la suite médiévale dans le mode Tour hantée sur notre site.

Le pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3, qui est divisé en deux parties, est disponible dès maintenant en préachat au prix de 9,99 EUR sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch.

La première partie du pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 sortira le 30 avril 2020*. Ce DLC inclura trois nouveaux mini-jeux pour le mode Jeux de l’étrange**. Il apportera également trois tenues inédites correspondant aux thèmes des étages pour Luigi, ainsi que de nouveaux fantômes dans le mode coopératif Tour hantée. En bonus spécial, les joueurs ayant précommandé le DLC recevront dans le jeu une “ectolampe” appelée “lampe de poche de type E”. Celle-ci sera utilisable dans les modes Scénario ou Tour hantée.

La deuxième partie du pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 sortira le 31 juillet 2020 et ajoutera du nouveau contenu et des fonctionnalités dans les modes Jeux de l’étrange et Tour hantée. Il y aura trois mini-jeux en plus pour le mode Jeux de l’étrange, ainsi que de nouveaux fantômes et trois tenues inédites reprenant les thèmes des étages.

N’ayez pas peur d’avoir peur ! Prenez votre courage à deux mains et formez votre équipe. La nouvelle aventure de Luigi vous garantit son lot de nouveautés ! Pour plus d’informations sur Luigi’s Mansion 3, rendez-vous sur http://nintendo.fr/luigismansion3

Le pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 est disponible dès maintenant en préachat au prix de 9,99 EUR sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch. La partie 1 du pack multijoueur sortira le 30 avril 2020 tandis que la partie 2 est attendue le 31 juillet 2020. En bonus spécial, les joueurs ayant précommandé le DLC recevront dans le jeu une “ectolampe” appelée “lampe de poche de type E”.

* Les parties 1 et 2 du pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 ne peuvent pas être achetées séparément.

** Une connexion Internet et un abonnement payant Nintendo Switch Online sont nécessaires pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Nintendo Switch Online.