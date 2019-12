Rock of Ages 3: Make & Break déboule en alpha fermée le mois prochain

Roulez sur les bases ennemies tout en protégeant les vôtres dans ce mélange hilarant de jeu d’action et de stratégie.

Walnut Creek, Californie – 18 décembre 2019 – L’éditeur de jeux indépendants Modus Games, ainsi que les développeurs ACE Team et Giant Monkey Robot, annoncent que les fans créatifs et chaotiques de Rock of Ages 3: Make & Break, peuvent participer à la phase d’Alpha fermée du jeu dès le 10 janvier 2020. Celle-ci marquera la première occasion pour les joueurs de profiter de ce mélange si particulier de stratégie et de destruction avant son lancement début 2020 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et Xbox One.

En s’inscrivant sur www.RockOfAges3.com et en rejoignant l’Alpha fermée sur Steam, les joueurs gagneront en bonus un « Rocher rétro » et une bannière de cochon d’Inde à afficher dans le jeu. Les inscriptions seront prises en compte sur la base des premiers arrivés, premiers servis lorsque l’Alpha fermée se lancera sur Steam du 10 au 13 janvier. Ce sera également la première occasion publique de voir des tommes de fromage rouler dans un jeu d’action mêlant arcade et tower defense stratégique. Heureusement, un festin visuel est déjà disponible pour tout le monde, car une nouvelle vidéo offre un aperçu plus approfondi de ce qu’il est possible de faire dans le nouveau mode “Création”.

Découvrez la bande-annonce de l’Alpha fermée :

Rock of Ages 3: Make & Break marquera une première dans la série à succès en permettant aux joueurs de façonner leurs idées les plus folles dans des niveaux personnalisés et de les partager avec la communauté. Des outils de création intuitifs et profonds offrent de nombreuses opportunités jusqu’à quatre amis pour créer des défis passionnants en multijoueur local ou en ligne. Cela fait de Rock of Ages 3: Make & Break une expérience aussi lourde en contenu qu’un rocher !

Avec un récit historique inventif à la pointe de l’humour Monty Pythonesque, Rock of Ages 3: Make & Break passe intelligemment à travers les périodes charnières de l’humanité tout en ajoutant quelques excentricités au passage. Des personnages historiques comme César sont autant susceptibles d’apparaître que le redoutable Krampus ou « Flying Spaghetti Monster », créant un conte aussi imaginatif qu’inoubliable.