TT Isle Of Man – Ride on the Edge 2 prend de la vitesse

Lesquin, le 18 décembre 2019 – La plus mythique des courses de moto revient sur le devant de la scène. Bigben et le studio KT Racing sont heureux de dévoiler aujourd’hui toutes les améliorations techniques apportées à TT Isle of Man – Ride on the Edge 2.

Reprenez la route d’une des plus célèbres courses pour les motards du monde entier avec TT Isle Of Man – Ride on the Edge 2. Grâce au travail minutieux des équipes de KT Racing, les motards virtuels n’auront jamais ressenti autant de sensations depuis leur salon.

La physique de la moto a été retravaillée en profondeur pour obtenir un comportement très proche de la réalité : l’effet gyroscopique est désormais 100% intégré pour un pilotage plus précis et l’effet guidonnage a été ajouté, permettant d’alerter le pilote d’une éventuelle chute à venir. Les freins et les amortisseurs ont également été retravaillés : ils tiennent désormais compte de toutes les aspérités de la route et viennent absorber les chocs, rendant la conduite toujours plus fidèle à ce que ressent un vrai pilote.

Au guidon de votre moto, reprenez quelques secondes à vos concurrents en gérant l’aspiration pour augmenter votre vitesse de pointe et trouvez la meilleure inclinaison dans les virages pour optimiser le grip de la moto. L’usure des pièces de votre monture et leur gestion feront également partie de l’expérience de jeu : température des pneus, freins, suspension et moteur seront autant d’éléments à surveiller pour optimiser le pilotage et arriver au bout des 60kms du circuit, notamment si vous enchaînez les 6 tours de l’épreuve !

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible au premier semestre 2020 sur consoles et PC.