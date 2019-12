Une date de sortie pour Conan Chop Chop

Grosse blague qui est finalement devenu un jeu, Conan Chop Chop est un jeu d’action et d’aventure avec certains éléments de rogue-like pour 1 à 4 joueurs dans l’univers de Conan le barbare. Explorez un monde plein de créatures étranges… et réduisez-les en bouillie ! Battez-vous, pillez tout ce qui peut l’être et partez en quête pour devenir le plus grand guerrier de tous les temps.

Le jeu devait sortir le 3 septembre sur l’eShop de la Nintendo Switch, mais Publisher Fumcom et Mighty Kingdom annoncent la sortie du jeu pour le 25 février.

L’explication du retard:

L’une des choses que nous avons à faire avec ce délai supplémentaire est d’étendre le mode multijoueur de la simple coop locale à l’inclusion du mode multijoueur en ligne complet. Cela a sans aucun doute été LA fonctionnalité la plus demandée après que nous ayons commencé à montrer le jeu. Nous sommes donc très heureux de pouvoir répondre à cela.

Un mal pour un bien donc.

Thoth-Amon, le sorcier démoniaque, a mis un plan au point afin de ressusciter le mal ancien connu sous le nom de Xaltotun. En cas de succès, il condamnera l’humanité à une éternité de ténèbres et d’esclavage. Vous seul pouvez l’arrêter et, pour ce faire, vous allez devoir faire appel à toute votre ruse et à votre courage. Alors, affûtez votre arme préférée et préparez-vous à découper du monstre !

Conan Chop Chop est le jeu en bonshommes allumettes le plus épique et le plus réaliste qui soit dans l’univers de Conan le barbare. Attendez-vous à voir voler têtes et bras ! Mais sachez toutefois que cela peut conduire à une joie intense ou au désir de jeter l’écran par la fenêtre, selon que vous portez ces coups… ou que vous les recevez.

1-4 joueurs

Jouez en solo pour profiter pleinement de tous les aspects rogue-like du jeu, ou avec vos amis en mode co-op.

Incarnez Conan… ou pas !

Vous préférez la castagne à la réflexion ? Pas de problème ! Faites votre choix parmi les redoutables guerriers qui vous sont proposés et ajoutez-leur armes et objets en rapport avec votre style !

Prenez part à la plus épique des quêtes !

C’est à vous de sauver le monde ! Évidemment, ce n’est pas pour cela que les marchands vous feront des ristournes, et certaines personnes auront sans doute d’autres tâches à vous confier, mais qui sait, cela en vaudra peut-être la peine…

Explorez dans toutes les directions !

Bravez le redoutable désert de Koth, explorez les bois enténébrés de la Forêt Noire, combattez sous le soleil de plomb de l’Hyperborée ou dans les étendues glacées du Vanaheim. Conan Chop Chop vous permet d’aller à gauche, à droite, et même en haut et en bas ! Sautez, foncez et déplacez-vous en diagonale pour profiter pleinement de l’aspect 3D du jeu !

Du butin comme s’il en pleuvait !

Apprenez à défoncer le crâne de vos ennemis avec un balai, ou à les transformer en tartare à l’aide d’une épée. Conan Chop Chop contient un grand nombre d’armes, de babioles et d’objets légendaires. Trouvez ceux qui correspondent le mieux à votre style de jeu.

Maîtrisez des combos stupéfiantes !

Exécutez d’incroyables attaques à 360° pour tuer vos ennemis tout autour de vous, chargez à la vitesse de la lumière et frappez de multiples façons dans un jeu aux manœuvres de combat plus géniales les unes que les autres.

Des boss surpuissants !

Avant de pouvoir vous mesurer à Thoth-Amon, vous allez devoir vaincre d’autres boss tels que le ver des sables géants de Koth ou le géant du givre du Vanaheim, qui ne sont pas vraiment là pour vous simplifier la vie. Attendez-vous plutôt à ce qu’ils tentent de vous réduire en bouillie à l’aide d’attaques comme Reflux de lave ou Coup de queue fouetté.

Une rejouabilité infinie !

Les cartes totalement aléatoires et le grand nombre d’armes et de capacités du jeu lui confèrent une rejouabilité extrême, tant et si bien que chaque partie sera une toute nouvelle expérience. Et même si vous mourez, vous pourrez débloquer de nouvelles armes qui vous aideront lors de votre prochaine partie.