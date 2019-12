Thronebreaker: The Witcher Tales en route pour la Nintendo Switch ?

disponible depuis un an sur Pc, Thronebreaker: The Witcher Tales semble être prévu pour la console hybride de Nintendo. En Corée du Sud, le jeu est listé pour la console Nintendo dans un fichier CSV à partir de novembre.

Découvrez un tout nouveau RPG par les créateurs de The Witcher 3: Wild Hunt. Face à une invasion imminente, l’illustre guerrière Meve, reine de Lyrie et de Riv, est contrainte d’entrer une nouvelle fois en guerre et de s’exposer aux tumultes de la destruction et de la vengeance.

Thronebreaker est un jeu de rôle solo situé dans l’univers de The Witcher, qui combine exploration narrative et casse-têtes uniques avec les mécaniques des batailles de cartes.

Élaboré par les développeurs à l’origine des instants les plus emblématiques de The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu retrace l’histoire de l’illustre guerrière Meve, reine de deux Royaumes du Nord, Lyrie et Riv. Face à une invasion Nilfgaardienne imminente, Meve est contrainte d’entrer une nouvelle fois en guerre et de s’exposer aux tumultes de la destruction et de la vengeance.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

UNE TOUTE NOUVELLE AVENTURE ÉPIQUE

Découvrez une toute nouvelle aventure de 30 heures située dans le monde de the Witcher avec 20 dénouements différents possibles.

Embarquez pour une grande aventure regorgeant de quêtes donnant à réléchir.

Influencez l’état du monde autour de vous en faisant des choix difficiles et en assumant leurs conséquences.

Rencontrez une multitude de personnages riches et multidimensionnels. Certains se joindront à votre quête, d’autres décideront de vous affronter sur le champ de bataille.

DÉCOUVREZ DES ROYAUMES ENCORE JAMAIS VUS.

Explorez des contrées encore inconnues du monde infesté de monstres de The Witcher.

Traverserez de vastes régions et des lieux uniques, proposant chacun une ambiance distincte. Des campagnes pleines de vie aux paysages ravagés par la guerre, en passant par les châteaux somptueux et les montagnes enneigées.

Sauvez des villages de hordes de monstres, partez à la recherche de trésors cachés dans des ruines anciennes, trouvez des ressources et bien plus encore. Le monde de Thronebreaker regorge de choses à faire.

PRÉPAREZ LA GUERRE

Développez et personnalisez votre campement.

Recrutez et entraînez des unités, déverrouillez de nouvelles compétences et peaufiner vos tactiques.

Gérez les ressources que vous trouverez et échangez-les avec les commerçants locaux.

Apprenez-en d’avantage sur vos compagnons et augmentez leur force de bataille.

MENEZ VOTRE ARMÉE LORS DE BATAILLE ÉPIQUES