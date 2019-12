Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 12 au 18 décembre 2019).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

02./02. – Pokémon Shield (The Pokémon Company) [15.11.2019]

03./03. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

04./04. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

05./07. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

06./09. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

07./New. – Baba is You (Hempuli) [16.12.2019]

08./05. – Human Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

09./00. – Deemo (Flyhigh Works) [21.9.2017]

10./00. – Minna de Kuuki Yomi 2 (G-Mode) [26.9.2019]

11./New. – Terraria (Spike-Chunsoft) [19.12.2019]

12./New. – Gensou Skydrift (Unties) [12.12.2019]

13./19. – Monster Rancher (Koei-Tecmo) [19.12.2019]

14./11. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

15./00. – Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda (Spike-Chunsoft) [14.6.2019]

16./08. – Tools Up! (All in! Games) [05.12.2019]

17./12. – Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) [31.10.2019]

18./00. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

19./00. – Access Denied (Shinyuden) [27.6.2019]

20./14. – Undertale (8-4) [15.9.2018]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

02./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

03./03. – Tales of the Abyss (Bandai-Namco) [03.12.2014]

04./04. – Minecraft: New Nintendo 3DS (Microsoft Japan) [14.9.2017]

05./05. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

06./00. – Story of Seasons: Trio of Towns (Marvelous) [23.6.2016]

07./09. – Kutar Burger Factory (Flyhigh Works) [03.8.2016]

08./00. – Bike Rider DX (spicysoft) [26.12.2012]

09./08. – Pokémon Silver Version (Nintendo) [22.9.2017]

10./10. – Pokémon Red Version (Nintendo) [27.2.2016]