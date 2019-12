Une mise à jour gratuite pour Cat Quest II

PQube et les développeurs de The Gentlebros ont développé et publié une nouvelle mise à jour de leur jeu Cat Quest II. Cette mise à jour ajoute une nouvelle fonctionnalité, le Game+, elle améliore l’IA de votre partenaire lors du mode solo, le cheminement de quêtes est plus visible et plus encore ! Ce patch est déjà disponible sur Switch !

La fonctionnalité Game+ permet de redémarrer une partie avec un niveau plus élevé avec tout l’équipement, les skills et l’expérience que vous aurez accumulés lors de votre première partie. Pour rendre cela encore plus intéressant, les joueurs peuvent décider eux-mêmes de l’augmentation de la difficulté, ajoutant jusqu’à +999 niveaux supplémentaires à tous les ennemis.

En plus de cela, la mise à jour gratuite améliore l’IA de votre partenaire lorsque vous jouez en solo. De plus, la mise à jour ajoute une fonctionnalité très intéressante pour tous les complétistes : désormais, les statistiques d’achèvement des donjons, des quêtes et des objets sont affichées bien en évidence sur l’écran d’inventaire. Avec quelques ajustements d’équilibre, cette mise à jour est une excellente raison pour les joueurs de retourner à Felingard et dans l’Empire Lupus !

