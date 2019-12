La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Mega Man Zero/ZX Collection, Snack World: The Dungeon Crawl, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Snack World: The Dungeon Crawl – Gold – 6.6GB

Hypercharge Unboxed – 4.1GB

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – 3.1GB

Technosphere – 1.4GB

Never Again – 699MB

Crazy Zen Mini Golf – 650MB

Psykyo Shooting Stars Alpha – 640MB

Prison Princess – 491MB

Roll’d – 433MB

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire – 332MB

8-Ball Pocket – 266MB

Self – 245MB

The Adventures of Elena Temple: Definitive Edition – 131MB

Gunma’s Ambition: You and me are Gunma – 53.0MB

Arcade Archives VS. Balloon Fight – 36.0MB

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).