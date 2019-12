Les box Nintendo Switch de Warriors Orochi 4 Ultimate et Narcos sur Nintendo Switch

On commence avec Warriors Orochi 4 Ultimate sur Nintendo Switch:

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate ajoute de nouveaux éléments narratifs, avec notamment des scénarios secondaires, à la trépidante franchise qui permet de voir les héros de DYNASTY WARRIORS et de SAMURAI WARRIORS rejoindre les dieux de l’Antiquité pour combattre le puissant Odin et son armée, avant que ces derniers ne détruisent le monde. Qui a poussé Odin à lancer l’offensive et comment les scénarios secondaires s’intègrent-ils à l’histoire ? La vérité sera enfin dévoilée dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate.

Le mystérieux nouveau personnage, Yang Jian, est précisément là pour aider à lever le voile sur ce mystère. Surnommé le « génie taoïste qui apporte la victoire », Jian est descendu de son pays mystique pour aider à contrôler le chaos dans le nouveau monde. Toujours calme et réservé, il possède une intuition phénoménale. Il part au combat armé d’un trident à double tranchant, toujours accompagné par son compagnon canin divin, Xiaotian. Comme Jian est un mystique taoïste, on pourrait penser que c’est un génie obsédé par la perfection, mais il doit surtout ce qu’il est à son dur travail et c’est exactement le genre de guerrier qui pourra vaincre l’armée d’Odin.

Yang Jian rejoint les derniers personnages à avoir été annoncés, à savoir Ryu Hayabusa, Jeanne d’Arc, Achille, Gaïa et Hadès, et il ne reste désormais plus qu’un dernier nouveau héros à dévoiler. Qui se dressera encore pour sauver le monde ? Découvrez-le à la sortie du jeu en début d’année prochaine !

Voici la jaquette définitive pour la version européenne du jeu Narcos: Rise Of The Cartels sur Nintendo Switch qui est en téléchargement sur l’eShop depuis le 21 novembre 2019 alors que la version physique sera disponible le 14 février prochain.

Avec son mélange de tactique au tour par tour et de combats dynamiques en temps réel, Narcos: Rise of the Cartels suit les événements de la première saison de la série télévisée au travers de deux campagnes scénarisées différentes qui offrent des regards croisés sur cette terrible guerre contre la drogue dans les années 80. Accompagner le cartel colombien de Medellin dans son formidable développement ou lutter bec et ongle contre l’ascension de son charismatique leader El Patrón aux côtés de l’Agent Murphy de la DEA ? Deux salles, deux ambiances.

Chaque scénario dispose de ses propres environnements directement inspirés par la série, de la jungle colombienne dense et impénétrable aux ruelles dangereuses de Medellin. Les personnages de la série sont également de la partie pour vous prêter main forte, chacun ayant ses propres atouts pour faire pencher la balance de votre côté.

Le gameplay en tour par tour est dynamique et nerveux, mais comme dans la série, chaque décision peut se payer comptant. Si vous perdez un membre de votre équipe au combat, il disparaitra à jamais. Les joueurs doivent agir vite et s’adapter en permanence à la configuration versatile des événements parce qu’avec une seule unité à bouger à chaque tour, les choses peuvent rapidement prendre une mauvaise tournure pour les joueurs les moins attentifs.

Narcos: Rise of the Cartels n’est jamais affaire de bon ou de mauvais choix. Aider le cartel à étendre sa mainmise sur le marché de la cocaïne ou assister la DEA pour stopper l’hémorragie, c’est l’assurance de devoir faire face à des choix cruciaux et des situations de tension absolue que seuls les plus fins stratèges et tacticiens parviendront à désamorcer sans heurts.

“Narcos est l’un des plus gros succès de Netflix et l’une de mes séries préférées. Le jeu s’adresse aussi bien aux passionnés de stratégie qu’aux amateurs de la série grâce à son mélange d’authenticité et de mécaniques engageantes et ténues qui vous plongent en plein coeur de l’action. Les personnages, le scénario et l’histoire des cartels sont bien évidemment au rendez-vous : vous devez simplement choisir votre camp !” déclare Dominic Wheatley, Chief Executive Officer à Curve Digital.

Les points clés de Narcos : Rise of the Cartels :