The Bradwell Conspiracy (Nintendo Switch) – Le test

Connaissez-vous Stonehenge ? Que savez-vous des mystères de la vie et de la matière ? Et si on nous cachait des choses ? Et si la vérité était ailleurs ? Dans the Bradwell Conspiracy, vous allez partir loin dans un voyage intense aux confins de la réalité.

C’est un jeu d’aventures en vue subjective teinté de choses étranges, dans le sens bizarre, étonnant, plutôt que gore et effrayant. Pour accentuer l’effet de désorientation, on se retrouve plongé au cœur de l’action directement. Alors qu’on visite un musée au sud de l’Angleterre à Stonehenge, un tremblement de terre survient et fait que l’on se retrouve seul dans ce bâtiment immense et partiellement en ruine. Très vite, on trouve des lunettes connectées et on se met à converser avec Amber, une salariée de ce complexe qui se trouve coincée comme nous. A partir de là, l’aventure passe progressivement d’un jeu de survie à un jeu d’énigmes.

Sans aller plus loin dans l’intrigue pour ne pas dévoiler les différents rebondissements de l’histoire, il faut noter que The Bradwell Conspiracy est un titre dans lequel on se balade énormément, on fait aussi beaucoup d’allers-retours et on se perd dans les dédales des différents niveaux du bâtiment aux graphismes tout en trois dimensions avec des décors qui rendent bien à l’écran. Par ailleurs, on n’y croise pas âme qui vive, heureusement que la voix de notre compagne d’aventures rompt la monotonie et le silence des lieux déserts.

Le titre amène assez rapidement un élément de gameplay important qui prend la forme d’un pistolet servant à construire des objets grâce à un matériau spécial découvert par la famille Bradwell. Il s’agira alors de résoudre les puzzles disséminés dans les niveaux en créant des planches qui vont nous aider à franchir des vides par exemple ou en créant d’autres objets utiles. Entre les énigmes et l’exploration, le jeu prend son temps et on se retrouve parfois à tourner en rond. Il faut noter qu’on peut prendre des photos grâce à nos lunettes et les transmettre à notre interlocutrice pour qu’elle nous donne un coup de main, bien utile quand on se retrouve coincé : on mitraille et on espère qu’Amber pourra en tirer quelque chose !

Autant les puzzles et les recherches que l’on mène dans le bâtiment peuvent être amusants, autant toute l’histoire autour des Bradwell ne l’est pas, non contente d’être peu claire. Il convient d’ailleurs de préciser que le jeu est en anglais mais que les sous-titres sont en français, ce qui n’est pas un luxe. On arrive à en voir la fin en un peu moins d’une dizaine d’heures et une fois les énigmes résolues, on n’a aucune raison d’y revenir, sous réserve que ayez été assez motivé de le finir, car ce n’est pas le jeu qui vous y encouragera.