Deponia Doomsday et Goodbye Deponia disponibles sur Nintendo Switch

Sans prévenir personne, les deux jeux sont arrivés à l’heure pour le réveillon de Noël sur l’eShop de la Nintendo Switch. Par contre, le prix pique un peu, 19,99€ quand ils sont actuellement à moins de 3€ sur Steam…

Goodbye Deponia:

Toujours plus de chaos, de destructions… et de Rufus. Non pas un seul Rufus, ni même deux, mais trois Rufus, bien (mal) à l’oeuvre pour causer tout un tas de catastrophes dans Goodbye Deponia, le dernier épisode du jeu d’aventure point & click bien connu!

D’un côté l’Organon veut tout simplement anéantir Deponia, de l’autre l’adorable Goal a (une fois de plus) disparu, et entre les deux cet anti-héros de Rufus semble tout juste capable de se créer les pires ennuis possibles.

Pourtant tout ce que veut ce libre-penseur (et inventeur) de Rufus c’est s’extirper de Deponia, cette planète dépotoir, et atteindre enfin Elyséum, ce paradis en orbite autour de Deponia dans un vaisseau spatial réservé à la plus haute société. Goal, la donzelle tombée d’Elyséum (perdant la mémoire au passage) et dont Rufus est tombé (bêtement) amoureux, semble être la clé de tous ses plans (tordus) ainsi que de son ascenseur (ou ascension) vers l’espace. Mais cette fois-ci, Rufus a un plan, un bon plan, qui semble parfait.

Bien entendu, tout ce qui pouvait tourner mal ne manque pas de tourner mal au pire moment. Rufus (initialement déguisé) se retrouve sous le regard suspicieux de la police de l’Organon, pendant que Goal disparaît du paysage. Lorsque Rufus découvre par hasard une machine à cloner, il croit avoir trouvé son billet pour le paradis. Un clone devrait l’aider à résoudre tous ses problèmes. Hélas, une erreur “inexplicable” ne fait qu’ajouter son (gros) lot de complications et Goal échappe une fois de plus aux mains de notre héros. Maintenant, il a TROIS problèmes sur les bras : Retrouver Goal, atteindre Elyséum et empêche Organon de détruire toute la planète Deponia.

Trois problèmes… aussi il faudra bien trois Rufus pour s’y attaquer, et notre loser d’inventer décide de se cloner lui-même ! Et c’est maintenant au joueur d’agir, en essayant de s’y retrouver : dans Goodbye Deponia, il devra contrôler les TROIS

Rufus afin de faire tout ce qu’il faut faire, malgré cet idiot de Rufus qui a maintenant trois fois plus d’occasions pour s’emmêler les pinceaux.

Goodbye Deponia est le troisième volet et la conclusion épique de la saga Deponia, sacrée meilleur jeu allemand 2013 (Deutscher Computerspielpreis).

Les trois volets se déroulent sur la planète dépotoir Deponia. Cette aventure classique de type point & click a ravi les amateurs de comédie tout comme les vétérans et les débutants de ce type de jeu. Deponia se distingue par un graphisme superbe en 2D à la main, dans le style bandes dessinées, avec des dialogues sarcastiques et plein d’humour noir. La Série a reçu de nombreuses distinctions, notamment celle de meilleur jeu allemand (Deutscher Computerspielpreis) et bien d’autres prix pour développeurs en Allemagne.

CARACTÉRISTIQUES

Une aventure dans le style classique point & click, à la Douglas Adams, Terry Pratchett ou Matt Groening

Par les programmeurs de Memoria, Edna & Harvey s’évadent, Un nouveau départ pour Edna & Harvey

Une conclusion épique de la saga Deponia

Un graphisme unique, en HD tout à la main, dans le style bande dessinée

Des scènes de transitions musicales animée avec amour

Deponia Doomsday:

Pourrez-vous modifier le destin de Deponia ? Serez-vous à la hauteur pour changer le passé de Rufus, son présent mais aussi son futur sans détruire accidentellement la planète ? Combattez le temps lui-même dans cette histoire remplie d’action ornithorynstique complètement dingue et hilarante.

Au cours d’une nuit fatidique, Rufus s’est réveillé à cause d’un cauchemar qui le hante : il s’est sacrifié pour sauver Deponia. Mais à quel prix ? Elyseum, la ville flottante s’est écrasée sur la planète. Dernier survivant de Deponia, il a dû combattre de sauvages Fewlocks. Mais à la fin, il ne restait qu’une seule solution : Il devait faire sauter Deponia ! Et… Il s’est fait pousser la moustache.

Il a bien sûr compris que ces événements terribles, surtout l’épisode de la moustache, ne devaient plus se reproduire. Deponia et ses joues bien rasées devaient survivre !

Mais n’était-ce vraiment qu’un rêve ? Avec l’aide de McChronicle, un scientifique temporel excentrique, qui a découvert d’étranges anomalies temporelles, Rufus se rend compte que des voyageurs venus du futur ont garé, sans faire attention, leur machine à explorer le temps dans le quartier. Imaginez un instant que cette incroyable technologie tombe entre de mauvaises mains !

Plongez au cœur de cette suite frénétique de la trilogie culte de Deponia. Joignez-vous à Rufus l’antihéros dans cette étrange aventure. Même sans connaître l’épisode précédent, l’hilarant Deponia Doomsday vous fera bien marrer.

Laissez-vous porter par cet humour bizarre et entraîner dans ce monde au graphisme unique. Éclatez-vous dans cette aventure la plus importante et la plus longue de Deponia.

• Un nouvel épisode de la série primée de Deponia

• Un jeu d’aventures épiques

• Un style BD dessiné à la main

• Des visages familiers et plus de 70 nouveaux personnages dingues et à l’humour déjanté que vous aimez tant

• Repartez dans le temps et vivez un nouveau moment de l’histoire du monde-poubelle

• Une action ornithoryntesque

• Où les détritus croisent la décadence : des niveaux jouables sur Deponia et l’Elyseum

• Découvrez les luxuriantes flore et faune de Deponia