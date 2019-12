Pokémon Épée et Bouclier: un succès en démat’ sur l’eShop

Ce n’est une surprise pour personne, Pokémon Épée et Bouclier a connu des ventes absolument énormes depuis leur lancement le mois dernier.

En plus d’avoir connu le meilleur lancement de la série aux États-Unis et de s’être déjà vendu à près de 2,5 millions d’unités au Japon (dont 1,36 millions d’exemplaires vendus au cours des trois premiers jours), les RPG s’est également vendus à plus de 6 millions d’unités dans le monde au cours de la semaine de lancement.

Bien entendu, ce succès s’étend également aux performances numériques du jeu, comme le révèle un récent rapport de SuperData. Les deux jeux se sont vendus à 2,72 millions d’unités numériques dans le monde au cours du mois de novembre, dépassant largement les ventes des autres jeux exclusifs de Nintendo comme Luigi’s Mansion 3 et The Legend of Zelda : Link’s Awakening. Pokemon Sword and Shield a également été le jeu pour console le plus vendu au monde en novembre.

Novembre a également été un mois à succès pour d’autres nouveaux lancements, le rapport SuperData révélant des ventes numériques impressionnantes pour Star Wars Jedi : Fallen Order également. Cependant, Red Dead Redemption 2 aurait pu espérer un meilleur lancement sur PC.