Top des ventes de la semaine au Japon: Un Noël 100% Nintendo Switch

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 16 au 22 décembre 2019).

Cette semaine encore, la Nintendo Switch cartonne pour les achats d’avant Noël et la console hybride de Nintendo n’a plus de concurrence. Presque tous les jeux sont en hausse, dont Pokémon Epee et Bouclier pourtant disponible depuis plus d’un mois.

01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 288.199 / 2.744.658 (+24%)

02./04. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 78.903 / 446.649 (+63%)

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 56.861 / 443.118 (-2%)

04./05. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 50.405 / 154.262 (+89%)

05./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 41.907 / 1.105.034 (+67%)

06./09. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version <SPT> (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 38.527 / 303.372 (+84%)

07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 37.835 / 2.618.126 (+69%)

08./10. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 34.368 / 774.102 (+77%)

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 34.085 / 3.417.667 (+61%)

10./11. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 32.041 / 1.229.061 (+65%)

Encore une belle semaine côté hardware avec presque 300.000 ventes. La Ps4 se rebelle aussi et s’offre une noël un peu digne, ce qui lui fait du bien. La Nintendo Switch Lite devrait passer le million la semaine prochaine, soit environ la différence entre le TLD 2018 et 2019.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 291.485 | 236.625 | 300.661 | 4.259.617 | 3.295.582 | 11.149.163 | | PS4 # | 107.313 | 11.216 | 75.178 | 1.114.804 | 1.619.544 | 8.666.894 | | 3DS # | 3.316 | 3.694 | 25.568 | 188.305 | 554.645 | 24.493.269 | | XB1 # | 226 | 522 | 305 | 8.018 | 14.977 | 110.949 | | PSV # | 38 | 51 | 3.595 | 37.615 | 179.070 | 5.862.969 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 402.378 | 252.108 | 405.307 | 5.608.359 | 5.665.822 | 50.283.244 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW L | 101.577 | 81.109 | | 952.342 | | 952.342 | | NSW | 189.908 | 155.516 | 300.661 | 3.307.275 | 3.295.582 | 10.196.821 | | XB1 X | 166 | 345 | 225 | 4.991 | 10.876 | 18.447 | | XB1 S | 60 | 177 | 80 | 3.027 | 4.101 | 20.500 | |PS4 Pro| 32.894 | 3.848 | 14.971 | 400.154 | 441.722 | 1.372.744 | | PS4 | 74.419 | 7.368 | 60.207 | 714.650 | 1.177.822 | 7.294.150 | | PSV | 38 | 51 | 3.595 | 37.615 | 179.070 | 5.862.969 | |n-2DSLL| 3.081 | 3.549 | 17.253 | 157.294 | 348.400 | 1.101.538 | | n-3DS | 235 | 145 | 7.682 | 29.920 | 184.624 | 5.885.745 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

