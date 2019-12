Zombie Army Trilogy et The Survivalists en version physique sur Nintendo Switch

L’éditeur britannique Sold Out a annoncé qu’il s’occupera de deux sorties Nintendo Switch en physique. La société sortira à la fois The Survivalists de Team17, ainsi que la Zombie Army Trilogy de Rebellion, deux jeux annoncés il y a quelques jours.

The Survivalists de Team17

Un monde vivant et riche en surprises, secrets et dangers vous attend dans The Survivalists, un jeu d’aventure et de survie non-linéaire dans l’univers de The Escapists. Explorez, construisez et dressez même des singes dans un unique but : survivre. Parviendrez-vous à devenir un Survivalist ?

Un monde d’aventure et de possibilités

L’île est pleine de vie ! Votre nouveau foyer alternera les cycles jour/nuit au fil de votre exploration, tandis que vous en découvrez tous les secrets. Chassez (ou faites-vous chasser par) la faune locale, et rencontrez les habitants de l’île qui ne semblent pas forcément ravis de vous voir ici. Recevez des quêtes de la part d’un mystérieux individu ou en les trouvant échouées sur la plage. Préparez-vous pour un voyage à travers des terres sauvages aux zones diverses à génération procédurale, afin que chaque joueur vive une aventure unique.

Construisez ensemble, survivez ensemble

Les dangers de l’île sont trop périlleux pour vous ? Vous voulez partager vos connaissances en construction avec vos amis ? The Survivalists est là pour vous ! Partez ensemble à l’aventure, récupérez des objets, échangez-les et survivez ensemble, tandis que vous explorez une île paradisiaque avec trois autres naufragés.

C’est au jeune singe qu’on apprend à faire des grimaces

Si vous avez besoin d’un charpentier, d’un bûcheron ou même d’un soldat, les singes de l’île peuvent être domestiqués et dressés pour vous aider dans les tâches du quotidien, ou pour assurer vos arrières lors d’une attaque sur un camp de fanatiques ! Le système de mimique propose une vaste sélection de rôles que vos amis amateurs de bananes peuvent endosser, et la gestion des singes deviendra un élément clé de votre survie face aux dangers de la jungle.

L’as de la bricole

Le secret de la survie ? Savoir exploiter au maximum les ressources qui vous entourent. Qu’il s’agisse d’assembler une hache rudimentaire pour couper du bois ou de mixer un smoothie fruité des plus rafraîchissants pour oublier la faim, vous pouvez toujours découvrir de nouvelles recettes et étendre vos options de nourriture, d’objets ou de construction.

Affrontez tous les dangers

Vous rêvez d’une épée légendaire pour décorer les murs de votre hutte, ou vous comptez vous débarrasser d’ennemis trop envahissants ? Ce que vous cherchez ce trouve peut-être dans l’un des nombreux temples éparpillés autour de l’île. Cependant, il ne sera pas si simple de mettre la main sur les trésors qu’ils renferment : les apprentis-pillards devront se préparer avec soin pour leurs chasses au trésor !

Zombie Army Trilogy de Rebellion

Découvrez la conclusion apocalyptique de la franchise culte de jeux de tir, remontée, remasterisée et déchaînée dans une troisième campagne inédite !

Zombie Army Trilogy est un jeu de tir à la troisième personne alliant jouabilité coopérative et chaotique, horreur brutale et adrénaline intense.

Alors que la Deuxième Guerre mondiale touche à sa fin, affrontez des vagues incessantes de zombies dans une ambiance surnaturelle horrifique à travers une Allemagne en ruines et infestée de démons, et tentez désespérément de mettre fin à la puissance infernale lancée à l’assaut de l’Europe.

Enchaînez 15 missions terrifiantes à travers TROIS campagnes épiques pour jusqu’à QUATRE joueurs, puis affrontez des légions de super-soldats mort-vivants, des squelettes à armure, des snipers zombies, des soldats d’élite à tronçonneuse, des démons de feu et bien plus avant de faire face au Führer démoniaque en personne dans un ultime combat dont dépendra le sort de l’humanité !

Ressuscité. Remasterisé.

Vous connaissez déjà la série ? Voici une nouvelle manière de jouer à la franchise Zombie Army avec de nouvelles fonctionnalités de jeu, des démembrement de zombies, de nouveaux avatars, des graphismes améliorés et de nouveaux comportements et animations d’ennemis, puis mettez vos aptitudes à l’épreuve avec le système de score compétitif, les combos et les classements inédits.