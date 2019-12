Ivre, Microsoft liste Zelda Breath of the Wild sur smartphone

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pour direct à 100% dès le départ, The Legend of Zelda : Breath of the Wild n’est pas pris en charge par Microsoft HoloLens. Pourtant, le site officiel de Microsoft propose d’acheter The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais les informations sous le titre Zelda incluent des capture d’écrans et un résumé en anglais pour un jeu mobile random. Jetez un coup d’oeil au texte ci-dessous.

Traduction googlelisée :

La nouvelle aventure The Legend of Zelda Breath of the Wild arrive ! Voici encore une fois la Course aux voleurs ! Jouez à The Legend of Zelda Breath of the Wild et ramassez autant de pierres précieuses que possible sur votre chemin. Faites attention à ne pas donner de coups de pied et à ne pas tomber des différents obstacles sur votre chemin, et de l’agent de police aussi. Comme vous jouez à l’ascension du pilleur de tombes. Collectez des pièces et des diamants dans le jeu pour débloquer des personnages supplémentaires dans la pause de quantification du jeu.

Il semble que le développeur du jeu ait pu inclure de fausses informations dans la description du jeu, et le site de Microsoft a extrait des données en ligne sans regarder. Étonnamment, la page est en place depuis plus d’un jour, et est toujours en ligne.