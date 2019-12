Une nouvelle Visual Novel débarque sur Switch au printemps

Il s’agit de Little Busters ! Converted Edition qui sera disponible au printemps 2020 au japon en japonais et en anglais.

Ce titre est initialement sorti sur PC et sur les consoles de Sony, bénéficiera d’un portage orchestré par le studio Prototype devenu adepte de ce genre de portage.

Le jeu original Little Busters ! a déjà bénéficié de plusieurs éditions qui ont chacune rajoutée du contenu au titre principal. La version qui sortira sur Switch sera la dernière version en date Little Busters ! Converted Edition et comprendra tous les éléments ajoutés par les précédentes versions.

L’histoire :

Le personnage principal est Riki Naoe, un jeune garçon qui a perdu ses parents quand il était enfant. Suite à cet évènement, Riki plonge dans le désespoir. Il est alors sauvé par un groupe d’enfants les Little Busters. Le groupe est composé de Kyousuke Natsume, Masato Inohara, Kengo Miyazawa et Rin Natsume. Il va alors se joindre au groupe et participer à leurs jeux dans lesquels ils se prennent pour des héros affrontant le mal. Riki va alors retrouver sa joie de vivre et va petit à petit créer un lien d’amitié solide avec ce groupe. Même s’ils ne sont pas des plus futés, pour ne pas dire idiots, tout comme leurs jeux qui se terminent quasi systématiquement par un échec.

Au bout de quelques années, ils finissent par se perdre de vue et …. se retrouver tous ensemble quelques années plus tard dans la même école. Ils reprennent ainsi leurs bêtises, mais en temps qu’adolescents pendant la seconde année de cours de Riki. Mais au-delà de ces moments insouciants, tout ceci n’est qu’apparence, car il y a bien un secret important dissimulé derrière leur comportement loufoque.

L’histoire a également bénéficié d’une adaptation en animé et manga nommé Kud Wafter.