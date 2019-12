Woven (Nintendo Switch) – Le test

Si l’actualité vous semble un peu trop rude, si votre quotidien a besoin d’être enveloppé dans un immense plaid en laine, aussi doux que molletonné, Nintendo Town vous concocte un petit moment de quiétude, au calme avec un bol de chocolat chaud à proximité. Installez vous confortablement… attention à ne pas vous endormir tout de même !

Développé et édité par Alterego Games, Woven propose une aventure laineuse aux joueurs : si les pelotes de laines ne vous inspirent pas des picotements dans le cou et un besoin incommensurable de se gratter le dos, mais au contraire un univers doux et relaxant, cette aventure pourrait bien être faite pour vous. Quoiqu’il va falloir être peu regardant sur pas mal de critères… nous vous expliquons tout !

La laine est mon amie

Votre aventure débute dans une contrée recouverte (ou carrément constituée de ?) de laine (cela devrait vous rappeler une autre aventure célèbre) : végétation, sol, roche, animaux… tout est tricoté avec plus ou moins d’élégance. Vous ne faites guère exception à la règle et votre personnage, Stuffy l’éléphant, semble lui aussi tout droit sorti des doigts experts de nos grands mères. À ce stade, il est assez amoché et présente quelques blessures visibles. D’ailleurs les amis, vous commencez votre aventure en boitant ! Fort heureusement, cela s’arrange vite…

Tandis que vous prenez en main les déplacements de Stuffy (particulièrement simples), vous croisez une drôle de bestiole, une sorte de luciole mécanique appelée Glitch, capable de voler à vos côtés et qui est à la cherche de sa mémoire pour comprendre d’où elle vient. Vous vous liez rapidement d’amitié avec elle et ensemble, vous décidez d’avancer d’un pas plus ou moins décidé (Stuffy est un peu peureux sur les bords… mais il y travaille !) vers votre destin, fait de rencontres improbables et d’explorations minutieuses.

Glitch vous sera d’une aide précieuse : en effet, il pourra vous dépatouiller de bien des situations notamment avec sa capacité à s’emboiter dans pas mal de machines, mais aussi à illuminer les environs et à vous aider pour la collecte de multiples tissus. Oui les amis, il va falloir sortir les aiguilles et les pelotes de laine : vous allez pouvoir changer votre forme et votre couleur aussi souvent que nécessaire et de façon très rapide !

Un tandem prêt à en découdre

Deux machines capitales (mais clonées maintes fois dans le jeu) rythmeront votre aventure. Si la première permet de récupérer les plans de nouveaux costumes via un mini jeu musical très simple, la seconde permettra à votre imagination sans limite de s’exprimer (et accessoirement d’avancer dans le soft). En effet, cette dernière sera le siège de toutes vos transformations : de la tête aux pieds, vous serez libre de changer chacun de vos membres (une tête de chat avec un ventre de cheval et des membres d’éléphants s’il vous plaît), mais aussi leurs couleurs via la collecte des nombreux tissus disponibles dans le jeu. C’est assurément cette machine qui vous procurera le plus d’amusement dans tout le jeu. Chacun pourra y exprimer ses préférences.

Néanmoins, une fois votre amusement passé, l’objectif de cette machine reste tout de même de vous transformer pour avancer dans l’aventure. En effet, chaque membre est doté de compétences et vous serez libre de les combiner comme il vous plaira. À nouveau, quelques combinaisons improbables peuvent être réalisées… et permettre de se sortir de quelques situations cocasses.

L’esthétisme (discutable) de certains costumes est parfois important dans votre progression. Pour se revêtir des plus belles couleurs et textures, Glitch sera là pour enregistrer les tissus que vous trouverez sur votre chemin. Malheureusement, nous regrettons d’être limité dans cette recherche, Glitch décide en effet de ce qui est collectable… et ce qui ne l’est pas.

Vous n’auriez pas mis un peu trop d’assouplissant ?

Woven est une bulle de douceur. La violence n’est pas de la partie… et tout vous semblera passé sous un filtre de guimauve. Ainsi, certains joueurs pourraient bien trouver l’aventure trop molle… beaucoup trop molle. Les développeurs ont fait le choix d’offrir à Stuffy un vaste monde à parcourir, il vous faudra donc beaucoup marcher, dans des environnements qui ne sont pas forcément aussi séduisants que nous l’attendions… nous y reviendrons.

Mis à part la marche, les différentes actions de Glitch et de Stuffy se font via la pression de ZL ou de ZR. Ne vous reste alors plus qu’à sélectionner l’action à réaliser (rappelons que ces actions sont fonction du costume revêtu pour Stuffy !). Dans l’ensemble, la jouabilité est bonne et nous parvenons sans difficulté à exécuter toutes les actions souhaitées par nos deux amis.

Bien entendu, puisqu’il vous faudra changer de peau pour débloquer certains passages, les allers-retours pour changer de costume via la machine, seront monnaie courante…

Ça bouloche là…

Si les extraits du jeu vous semblaient particulièrement séduisants graphiquement… la déception sera au rendez-vous. Le jeu est… flou ! Les images nous donnent l’impression d’avoir une mauvaise mise au point. Un énorme point faible pour un soft qui se veut relaxant et reposant… vos yeux ne vont pas franchement s’éclater. Ils ne seront pas les seuls…

Les amoureux de la langue française risquent d’en perdre leur latin ! La traduction française est certes présente, mais d’une qualité médiocre. De nombreux passages sont complètement tordus, voir totalement absurdes. C’est à se demander si la traduction ne décrédibilise pas le jeu… difficile dans ces conditions d’offrir ce jeu aux plus jeunes. Mais d’ailleurs, à qui s’adresse ce jeu…?

C’est une question que nous nous sommes véritablement posée : la quiétude du soft nous amène à le conseiller aux plus jeunes, mais sa traduction désastreuse et son caractère répétitif pourrait bien les lasser plus vite que prévu. Les adultes quant à eux, pourraient trouver l’ensemble mignonnnet, mais la qualité graphique plus que discutable ne va pas les aider à se plonger dans cette aventure…

Woven est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.