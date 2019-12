Xenosaga Remaster finit dans les poubelles de Namco

C’est un résumé assez brutale des faits. Revenons en arrière, il y a quelques années de cela Katsuhiro Harada, une des personnalités du Jeu Vidéo de Bandai Namco, demandait aux fans de le soutenir massivement pour un retour de Xenosaga sur nos consoles actuelles. Une pétition avait même vu le jour. Aujourd’hui, c’est sur Twitter que notre homme répond à un fan lui demandant des nouvelles sur cette affaire. Selon Harada, il y a bien eu des plans pour un Remaster de Xenosaga, notre homme s’est même rendu chez Monolith Soft pour en parler à l’équipe. Cependant, après quelques études de marché, l’éditeur n’aurait pas trouvé l’idée profitable. Harada ajoute que le projet aura du mal à revenir d’entre les morts dans l’état actuel des choses. On vous laisse le tweet ci-dessous en laissant chacun allumer son cierge sous un poster de Kos-Mos.

This actually progressed to the remaster’s plan, but failed in a profitable market analysis.

Sorry guys, This plan will be difficult to resurface… https://t.co/0CRJJDPl5Z

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 26 décembre 2019