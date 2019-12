Akihiro Hino tease un nouveau Yo-kai Watch

Aujourd’hui, la dernière série d’anime Yo-kai Watch a fait ses débuts au Japon. Elle s’appelle Yo-kai Watch Jam : Yo-kai Gakuen Y – N to no Souguu, et elle est basée sur le dernier film Yo-kai Watch sorti au Japon au début du mois. Et il s’avère que Level-5 travaille sur un nouveau jeu basé sur cette série d’anime, seulement connu sous le nom de Yo-kai Gakuen pour l’instant.

Ce jeu a été annoncé complètement à l’improviste aujourd’hui, par Akihiro Hino (PDG de Level-5) sur Twitter. Il a également partagé la toute première capture d’écran de ce jeu, qui ne montre pas grand chose : juste l’école et quelques personnages (dont les protagonistes).

Akihiro Hino explique que Yo-kai Gakuen aura un gameplay différent par rapport aux précédents titres Yo-kai Watch. Malheureusement, c’est à peu près tout ce que nous savons pour l’instant, car nous ne savons même pas sur quelle(s) plateforme(s) le jeu sortira. La Nintendo Switch et/ou le mobile sont les candidats les plus probables, mais rien n’est confirmé.

Et bien sûr, rien non plus sur la date de sortie de ce jeu, bien qu’une sortie en 2020 soit très probable (sauf retards imprévus, comme Yo-kai Watch 4 qui était initialement prévu pour une sortie à l’automne 2018). Il faudra attendre l’année prochaine pour avoir une annonce correcte, très probablement via un prochain numéro du magazine CoroCoro.

Enfin, voici quelques vidéos pour le Yo-kai Watch Jam : Yo-kai Gakuen Y – N à no Souguu: