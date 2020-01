Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] sortira le 21 février 2020 en version physique !

Saint-Ouen, France, Londres, Angleterre – 2 janvier 2019 – PQube et Just For Games sont heureux de vous annoncer l’arrivée en version physique de Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Le jeu sortira le 21 février 2020 en version physique en France.

Que contient Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] ?

Nouveau personnage jouable : Londrekia Light

Equilibrage du jeu sur tous les personnages (basé sur les retours des joueurs)

Nouveaux terrains, musiques, effets sonores et doublages

Nouvelle histoire incluant le nouveau personnage Londrekia.

Londrekia Light, aussi connu sous le nom de “Frozen Fang Of Eternity”, est le 21ème personnage à rejoindre le roster de personnages variés de la saga Under Night In-Birth, lorsque cette nouvelle itération du jeu sortira en version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 21 février 2020.

La licence Under Night In-Birth, fait partie des jeux phares de l’EVO, le plus grand événement autour du jeu de combat.

10 différents modes de jeux sont inclus dans Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]. Ces modes vous raconte l’Histoire du jeu, vous laisse vous entraîner, vous font affronter d’autres joueurs du monde entier et vous propose de nombreux défis défensifs et offensifs pour repousser vos limites.

Le jeu propose un rendu proche d’un japanime chaleureux, avec des visuels mêlant 2D et 3D se mariant à merveille !

Chacun des 21 personnages du jeu utilisent environ 600 frames d’animations afin d’offrir des actions fluides dans les moindres détails, et notamment au niveau des expressions faciales, des mouvements de cheveux, des vêtements et des ombres.

Toujours envie d’en apprendre d’avantage sur les jeux de combats ?

En plus de la communauté de versus fighting, la série Under Night In-Birth est réputé pour ses excellents tutoriaux. Elle apporte toutes les informations dont vous avez besoin pour coprendre les bases du jeu de combat et les présente dans un guide très facilement compréhensible.

La série propose également des leçons plus abouties pour vous apprendre des techniques de combat et combos plus avancés à exécuter et à répéter pour pouvoir ensuite les effectuer à tout moment !