Le président de Nintendo s’exprime sur les nouvelles technologies, la RA et le Cloud Gaming

C’est une nouvelle année pour tout le monde, pour le Jeu Vidéo et pour Nintendo. Certains développeurs se sont exprimés dans les pages du Famitsu sur leur vœux et ambitions à venir cette année. Qu’en est-il de notre firme à la casquette rouge? Celle-ci ne s’exprime pas aux Famitsu mais avec la rédaction du Nikkei. Le CEO, Furukawa Shuntarou lui-même, se permet d’adresser quelques propos concernant la RA (Réalité Augmenté), les nouvelles technologies et le cloud gaming. Comme nous sommes gentils avec vous, on a traduit ces propos pour vous ci-dessous, histoire de patienter pour le prochain Nintendo Direct dont les récentes rumeurs font états.

Voici ce que le Président de Nintendo pense d’Apple et son focus sur la RA et des compagnies faisant des recherches dans les nouvelles technologies:

“Il y a une chose pour laquelle je souhaiterai que le public ne fasse aucun quiproquo, il s’agit du fait que nous ne tournons pas le dos aux nouvelles technologies – Nous sommes toujours en train de mener des recherches et du développement. Nos équipes de développement hardware évaluent toute sorte de nouvelles technologies disponibles à ce jour et les présentent aux développeurs software. Si les deux s’accordent sur le fait qu’une technologie peut être utilisé dans un jeu alors elle le sera. Nous ne changerons pas cette approche fondamentale du développement que nous avons et nous continuerons en ce sens.

En ce qui concerne la RA, c’est une des nombreuses technologies pour laquelle nous avons beaucoup d’intérêt. Nous sommes actuellement en train de faire des recherches sur les différentes manières qui pourraient être ludique dans son utilisation.”

En ce qui concerne le Cloud Gaming et le fait que les consoles de jeu comme la Switch pourraient devenir une approche obsolète du jeu vidéo:

“Il est probable que le Cloud Gaming devienne une approche attractive au publique dans les 10 ans à venir, cependant à ce jour, je ne pense pas que les consoles dédiées aux Jeux Vidéos vont disparaitre. Il reste encore un long chemin à venir avant de pouvoir constater ce qu’il en est. Ceci étant dit, il serait inconvenu de se concentrer uniquement sur des idées de jeu qui ne peuvent se faire que sur des plates-formes dédiées. Une fois que l’audience commence à se dire qu’ils peuvent jouer sur d’autres consoles ou smartphone, vous êtes finis.