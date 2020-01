Rumeur: deux portages Wii U sur Switch annoncés au prochain Nintendo Direct

L’insider Emily Rogers refait parler d’elle, celle qui a correctement prédit, enfin plus ou moins, Pokemon Let’s GO Pikachu / Eevee, a partagé de nouveaux détails qu’elle a entendus sur la line-up de jeux de la Nintendo Switch en 2020.

Selon Rogers, il y a «au moins deux» portages Wii U encore non annoncés sur Switch en plus de Tokyo Mirage Sessions #FE et Xenoblade Chronicles (même si c’est plutôt un jeu Wii) déjà annoncés. Les fans spéculent actuellement sur les portages non annoncés mais très espérés Pikmin 3 et Super Mario 3D World, bien que des choix plus inattendus comme Wonderful 101 et Star Fox Zero soient également possibles.

Et vous, quels jeux Wii U voulez-vous voir sur Nintendo Switch ?