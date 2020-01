One Piece Pirate Warriors 4: pub tv pour Enies Lobby

Luffy, je veux vivre !!!!

Très actif en ce moment, One Piece Pirate Warriors 4 revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion.

Concernant l’arc Enies Lobby (source): L’ Arc d’Enies Lobby est la 16ème histoire de la série manga et anime One Piece et la troisième histoire de la Saga Water 7. Cet arc semble être le point d’avancement pour chacun des membres de L’Équipage du Chapeau de Paille, puisque presque tous deviennent fort d’une façon ou d’une autre. Cependant, ceci marque aussi la fin d’un des membres d’équipage : le Vogue Merry.