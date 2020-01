Une idée de sortie : le VIGAMUS à Rome

Il n’y a pas que le Colisée, le Vatican, le mont Palatin et tout un tas de vieilles ruines à Rome, il y a aussi le VIGAMUS : le Video Games Museum.

Un peu à l’écart du centre touristique de la capitale italienne, caché dans les sous-sols d’un marché couvert, une grande porte métallique cache un musée dédié aux jeux vidéo. Comme dans tous les musées, des vitrines exposent de façon chronologique l’évolution du média Jeu Vidéo, tant hardware que software. On retrouve donc toutes les consoles Atari, Nintendo et Sega, de nombreux ordinateurs Spectrum, Amiga. Des boîtes de jeux de toutes les époques.

Un pan de mur est consacré au crash du jeu vidéo de 1983, et plusieurs jeux et notices découverts dans le désert du Nevada et couverts de terre sont exposés là.

Mais le meilleur, ce sont les bornes d’arcade et les consoles en libre accès. De Space Invaders à Tekken Tag Tournament 2 en passant par Hang On, Super Mario 64 ou Guitar Hero, on peut jouer à tout. Le Vigamus est un régal pour les gamers.

Petit plus pour ceux qui savent lire l’italien, le musée édite un certain nombre de livres relatifs aux jeux vidéo et au rétrogaming. Vivement qu’un tel musée voit le jour en France !