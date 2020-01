The World Ends with You 2 annoncé lors du prochain Nintendo Direct ?

Les sites officiels de The World Ends with You – Final Remix ont commencé à être mis à jour ces derniers jours. La dernière fois que cela s’est produit, c’était avant l’annonce de The World Ends with You – Final Remix sur Nintendo Switch.

Alors que les rumeurs concernant le prochain Nintendo Direct le date de plus en plus proche, cela laisse la porte ouverte à une annonce autour du jeu, voir une suite.

Ok so the official websites for #TWEWY Final Remix randomly started going under maintenance. The last time this happened was before TWEWY Final Remix was announced. I don’t want to spread any misinfo and say his 100% guarantees something, but we should keep an eye on this! pic.twitter.com/GN9EhcHy2i

— TWEWY for Smash | #ReviveTWEWY (@NekuForSmash) January 5, 2020