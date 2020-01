Nintendo Switch: les jeux les mieux notés de 2019

Metacritic a la réputation d’être l’un des meilleurs sites lorsqu’il s’agit de regrouper les critiques. Maintenant que l’année 2019 est terminée, le site a offert un classement des jeux Switch les mieux évalués de l’année.

C’est un portage qui prend la première place, comme Divinity : Original Sin II – Definitive Edition avec 93. En ce qui concerne l’exclusivité la mieux notée, Fire Emblem : Three Houses est à 83.

Le top 50:

1. Divinity: Original Sin II – Definitive Edition – 93

2. Dragon Quest XI S – 91

3. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 89

4. Fire Emblem: Three Houses – 89

5. What Remains of Edith Finch – 88

6. Super Mario Maker 2 – 88

7. Downwell – 88

8. Cuphead – 87

9. Astral Chain – 87

10. Zelda: Link’s Awakening – 87

11. Assault Android Cactus+ – 86

12. AI: The Somnium Files – 86

13. Star Wars Pinball – 86

14. Luigi’s Mansion 3 – 86

15. BlazBlue: Central Fiction – Special Edition – 86

16. Slay the Spire – 85

17. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 85

18. Cook, Serve, Delicious! 2!! – 85

19. Blaster Master Zero 2 – 85

20. Dragon Quest Builders 2 – 85

21. Final Fantasy XII: The Zodiac Age – 85

22. Steins;Gate Elite – 85

23. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – 85

24. Disgaea 4 Complete+ – 85

25. 80 Days – 84

26. VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – 84

27. Tangle Tower – 84

28. Wargoove – 84

29. Alien: Isolation – 84

30. Baba Is You – 84

31. Ape Out – 84

32. SEGA Ages Out Run – 84

33. Tetris 99 – 83

34. Tales of Vesperia: Definitive Edition – 83

35. Atelier Ryza – 83

36. Ni no Kuni – 83

37. Duck Game – 83

38. Killer Queen Black – 83

39. Timespinner

40. OlliOlli: Switch Stance – 83

41. Collection of Mana – 83

42. Sayonara Wild Hearts – 83

43. Katana Zero – 83

44. Reventure – 83

45. Shovel Knight: King of Cards – 82

46. SEGA Ages Virtua Racing – 82

47. Final Fantasy VII – 82

48. Terraria – 82

49. Swords & Soldiers II – 82

50. Hotline Miami Collection – 82