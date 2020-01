Choix de la rédaction : Nos attentes 2020 sur Nintendo Switch

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

L’année 2020 vient de débuter et si le planning est encore flou côté Nintendo, la rédaction de Nintendo-Town vous livre aujourd’hui ses attentes. La Nintendo Switch nous réserve encore de beaux jeux cette année, certains n’ayant pas encore de date mais l’espoir est permis. N’hésitez pas à partager vous aussi vos attentes de l’année dans les commentaires. Bonne lecture !

Sommaire :

Trial of Mana

Bravely Default II

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Cette année sera surement intense, la Nintendo Switch devant maintenir le cap de ventes face à la nouvelle gen et les pigeons qui l’achèteront sans réfléchir. Je vous fait part de mon top 3 des jeux annoncés, normal donc de pas y voir Bayonetta 3, Zelda Botw 2 ou encore Metroid Prime 4. Même s’il n’est pas impossible de les voir, tous les 3, sortir en 2020. On est aussi, comme chaque année, pas loin de voir des sorties surprises et importantes annoncées en cours d’année pour une sortie quasi-immédiate. Quand on voit un jeu du calibre d’Astral Chain annoncé en février pour sortir en août, ou encore Mario Maker 2 qui a aussi été vite expédié.

Je commence le détail de mon top par Tokyo Mirage Sessions #FE Encore car il est une de mes plus grandes frustrations de la Wii U, l’un de ses meilleurs jeux le plus sous côté, sorti chez nous à l’arrache et en anglais. Si le portage à l’air propre, c’est la traduction qui risque de me faire partir dans cet univers assez particulier mais c’est clairement une expérience à faire.

Annonce surprise de la fin d’année, personne s’y attendait, Bravely Default II sortira sur Nintendo Switch avec de bonnes intentions et pas une sortie en mode 1.5 comme a pu l’être Bravely Second. Si on peut quand même tiquer sur le moteur du jeu qui n’a pas l’air très ambitieux, la patte graphique léchée semble elle toujours là et j’ai hâte d’en savoir plus, surtout pour une sortie dès 2020.

Et enfin, mon attente, pas de cette année, mais presque d’une vie de gamer : Trial of Mana. L’un des meilleurs jeux de tous les temps, l’une des meilleurs séries de tous les temps. Enfin traduite en 2019 chez nous et la qui ressort avec un beau moteur et un vrai remake. A son annonce, l’E3 était fini pour moi, j’étais déjà comblé. Il me faudrait des heures et des heures pour vous écrire l’amour que je porte à ce jeu, et au combien de fois j’ai rêvé d’un remake avec ambition (pas comme la grosse merde vomie par Square-Enix sur smartphone et PS4 pour Secret of Mana).

Juju05 (Webmaster Adjoint) :

Animal Crossing: New Horizons

Ce fût l’une de mes attentes de l’année dernière mais il a été reporté à mars. Cette fois-ci, le jeu semble prêt à sortir, Nintendo commence à communiquer tout doucement. J’ai énormément d’attente pour cet opus. J’ose espérer que ce que nous avons vu jusqu’à présent ne soit qu’une petite partie du contenu que nous réservent les développeurs. Les nouveautés sont déjà très intéressantes mais on en veut toujours plus avec Animal Crossing. Quoiqu’il en soit, le titre me prendra tout mon temps libre cette année et j’ai hâte de visiter les villages de mes amis, ce qui fût l’une des forces de l’opus 3DS.

Bayonetta 3

Maintenant que PlatinumGames s’est libéré d’Astral Chain, il est temps de sortir Bayonetta 3 annoncé lors des Games Award 2017. Mené par le maître Kamiya, j’ai personnellement connu la série sur Wii U avec le premier épisode très sympathique mais c’est véritablement le second qui m’a mis une gifle. Une telle mise en scène, des personnages charismatiques, un gameplay profond, une bande-son épique… J’ai hâte de retrouver notre sorcière bien aimée ainsi que notre marchand d’arme préféré Rodin. Pour ce jeu, même si l’on a vu qu’un simple teaser, je n’ai aucun doute sur sa qualité. J’attends tout simplement un PlatinumGames à son plus haut niveau.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

On espère tous le voir pour la fin d’année même si rien n’est officiel. C’est un titre qui aura révolutionné l’open world en termes de gameplay et d’exploration, c’est une évidence. Je ne vais pas faire l’éloge de toutes ses qualités mais simplement m’attarder sur mes attentes. Pour cette suite inédite, j’aimerais tout d’abord des quêtes annexes et principales plus travaillées. Ensuite comme beaucoup, le retour de vrais donjons car il faut bien avouer que c’est ce qu’il manquait au titre malgré ses nombreux sanctuaires. Enfin, je ne dirais pas non à une princesse Zelda jouable. Certains n’approuvent pas mais un peu de diversité ne fait pas de mal.

xFlamx (Secrétaire, Testeur, Correcteur) :

Malgré mon impatience sur les sorties des jeux phares tels que Bayonetta 3, Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 ou encore Trials of Mana, je dois avouer avoir une autre liste en tête.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Après avoir acheté le jeu sur Wii et craqué comme un faible sur sa réédition sur New 3DS, je reste toujours accroché à la licence et attend sans l’ombre d’une hésitation la version Switch. Le nom Definitive Edition semble promettre des choses en plus, ou peut-être pas. On sait tout du moins que graphiquement, ça sera nettement plus beau que ses prédécesseurs (déjà bien plus que correct à leur époque) et ça fait plaisir. Et puis, naïvement, je me dis qu’on se rapproche un peu plus de la réédition du Xenoblade Chronicles X.

Gods & Monsters

Typiquement le type de jeu qui fait plaisir à voir. Le trailer de l’E3 donne envie et ne manquera pas de faire penser à de nombreux autres jeux. La recette fonctionne alors pourquoi s’en priver. S’il est réussi, cela nous promet de longues heures d’aventures et d’exploration. En revanche, j’ai peur des mauvaises surprises que peuvent apporter ces jeux aux trailers alléchants. Je suis donc impatient de voir ce que va nous offrir ce titre.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster

Square joue la carte du remaster sur tous ses titres et, pour notre plus grand plaisir, les met à disposition sur Switch. Mais là, on parle de Final Fantasy et surtout de Crystal Chronicles ! Le jeu était déjà excellent il y a 15 ans (15 ans déjà…) et nous propose une version enrichie avec des graphismes améliorés, quelques options sympathiques, du cross-play et du multi-joueur. Que dire de plus ? Shut up and take my money !

Tyrannus (Testeur) :

Avant de commencer, je vous souhaite une belle et heureuse année 2020 en espérant qu’elle vous apporte bonheur et réussite aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

Je vais maintenant vous présenter mes 3 attentes de 2020 qui ne sont certes pas originales mais qui devraient ravir une grosse partie des joueurs.

1 – The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Comment ne pas attendre ce second opus après la claque que nous avons pris avec le premier opus au lancement de la Switch. Nintendo tient là un gros argument de vente pour rebooster un peu les ventes de sa Switch face à l’arrivée des futures machines de Microsoft et Sony. Il faudra juste que les développeurs ne fassent pas dans la facilité et continuent à nous surprendre et nous faire rêver, comme ils ont pu le faire avec Breath of th Wild. Il ne reste plus qu’à attendre une date de sortie de la part de Nintendo. Pour ma part, je mets un petit billet pour une sortie vers octobre/novembre 2020.

2 – Animal Crossing : New Horizons

Une autre grosse licence de Nintendo attendue depuis bien longtemps puisque le dernier vrai jeu Animal Crossing remonte à Juin 2013 sur 3DS. Nous avons maintenant hâte d’arriver au mois de mars 2020 afin de mettre la main sur la simulation toute mignonne de Nintendo et surtout Risetti qui nous a tellement manqué… non je plaisante. Rendez-vous donc le 20 mars 2020.

3 – No More Heroes 3

Après des années d’attentes, le plus grand otaku de tout les temps va enfin faire son retour en 2020. Je parle bien-sûr de ce cher Travis Touchdown. Pour l’instant nous ne savons presque rien du jeu sauf qu’il arrivera en 2020. Il ne reste plus qu’à patienter pour que Suda51 nous donne plus d’informations à se mettre sous la dent et pourquoi pas un remaster des deux premiers opus.

Martien (Testeur) :

Avec la particularité qu’a Nintendo de ne jamais vouloir dévoiler ses jeux trop tôt, mes attentes sur Switch pour l’année à venir ne pourraient être finalement que des chimères vouées à sortir dans plus de douze mois. J’ai donc choisi trois jeux que j’attends vraiment et dont je suis quasiment certain de la sortie dans les mois qui viennent.

AO Tennis 2 (sortie prévue le 9 janvier 2020) : Quand on est fan de tennis et qu’on attend un successeur à Virtua Tennis depuis le début des années 2000, on se jette sur tout ce qui sort. Si le premier AO Tennis m’avait déçu, je peux espérer que le second volet rattrape le coup et fasse un sans-faute (ou plutôt un jeu blanc…).

Animal Crossing New Horizons (sortie prévue le 20 mars 2020) : voilà un jeu qui a fortement contribué à user la batterie de ma première DS prématurément. Au réveil, je vérifiais mon village avant même de sortir du lit. Le soir en rentrant du travail je me lançais dans ma seconde vie et je sympathisais avec les villageois, je pêchais, je creusais, je plantais des arbres. Bref je vivais une superbe vie virtuelle, et ça a duré pendant des mois. J’ai envie d’y replonger autant que j’en ai peur. C’est plutôt bon signe !

Minecraft Dungeons (sortie prévue printemps 2020) : autant Minecraft me plonge dans un abîme de perplexité après un petit quart d’heure : que faire, que faire, que faire ? Autant l’idée d’explorer des donjons avec trois amis me ravit au plus haut point.

YnkRibbon (Testeur) :

Trials Of Mana

Je ne connais pas la série des “Mana”, j’ai tout juste effleuré Secret Of Mana sur SNES Mini, et ce remake du troisième épisode, tout en 3D vêtu a su susciter et titiller la glande qui contrôle mon appétit pour les A-RPG, certainement grâce à sa réputation de jeu culte, et sa DA mignonne et colorée. Peut-être sera-ce une cata, un jeu moyen, un petit gâchis d’argent, mais pour le moment tout semble indiquer que ce sera une jolie petite perle.

Animal Crossing

Encore une fois novice dans cette série, j’ai été happé par les graphismes doux et les couleurs chatoyantes, et la promesse d’un village à créer de toutes pièces avec mes copains animaux. Un jeu qui risque de devenir favori dans mes parties en famille, peut-être au point de me faire acheter les amiibo de la franchise, régulièrement soldées chez Auchan autour de 3-4 euros.

The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild #2

L’attente de ce jeu est aussi immense que l’amour que je porte au premier épisode. Evidemment rien ne dit qu’il sortira en 2020 mais pour le moment rien d’officiel ne vient m’empêcher de rêver. Et si on me demandait d’être plus réaliste dans mes attentes, je citerais Carrion, et Xenoblade Chronicles DE.

Kurosekai (Testeur) :

Bayonetta 3

Beaucoup connaissent ma passion pour le JRPG, il y en a beaucoup à venir en 2020 que je ne pourrai résumer sur un simple Top 3. Ainsi, j’ai préféré laissé une place de ce podium pour un jeu qui n’en est pas un mais que j’attends depuis son annonce, je parle de Bayonetta 3. Platinum Games m’a fait patienter cette année avec l’excellent Astral Chain mais malgré leurs efforts, soyons honnêtes, le derrière de la sorcière du studio commence véritablement à me manquer !

Shin Megami Tensei V

Encore un jeu dont on n’entend plus rien depuis son annonce mais il s’agit cette fois-ci d’un JRPG. J’ai beaucoup hésité entre lui et le premier de ce classement mais le temps et le silence ont un peu entamé ma hype. J’espère qu’Atlus tiendra cette fois-ci sa promesse de nous en dire plus sur le jeu cette année et que #FE qui sortira au Janvier 2020 ne sera qu’un petit apéritif pour le plat à venir, pourquoi pas en fin d’année ?

Bravely Default II

Après une longue année de Teaser, voici l’annonce toute récente qui a fait vibré mon coeur de fan. J’entend encore résonner l’arrangement du leitmotiv de la série Bravely par Revo que l’on a pu entendre brièvement dans le premier trailer d’annonce du jeu. Bravely Default m’avait charmé, Bravely Second m’avait enchanté et Octopath Travelers m’avait émerveillé. Ils avaient des lacunes sur divers points mais cela ne m’a pas empêché d’apprécier chacun de ces jeux et d’attendre avec grande impatience Bravely Default II qui s’annonce tout aussi magique.

Lordo (Testeur) :

Digimon Survive

Ayant toujours été fan de la licence digimon et surtout de leurs jeux, l’annonce d’un t-rpg digimon avec des phases de novel et de point’n’click m’ont enchanté au plus au point. Après avoir été repoussé à 2020 on y croit !

Langrisser 1 & 2

Je suis fan de t-rpg et je n’ai jamais pu faire Langrisser alors en voilà un portage qui me plaît !

Sports Story

On reste proche des rpg avec Sports Story. Après le super Golf Story, j’ai hâte de pouvoir tâter d’autre sports avec ces mini jeux et son histoire plutôt rigolote. En espérant une traduction française…

AkikoYunicia (Testeuse) :

Après une année riche, voire très riche, en sorties jeux vidéo, j’ai encore beaucoup de jeux en attente. Du coup, pour 2020 je vais essayer d’être sage et de bien sélectionner les jeux que je vais acheter. J’aimerai des jeux dépaysants, reposants et qui, pourquoi pas, me rappelleraient des souvenirs. J’ai donc fait une petite présélection de mes chouchous et incontournable pour 2020.

Mon premier sort en février, il s’agit de Snack World. Édité par Level-5 et annoncé comme le successeur de Fantasy Life, j’attends cette sortie avec impatience. J’avais adoré Fantasy Life sur 3DS et j’étais vraiment déçu de ne pas voir de suite à cet excellent jeu. Du coup, j’espère vraiment retrouver le même gameplay et la même ambiance dans Snack World.

Le deuxième jeu que j’attends est Lost Ember ! Ce jeu poétique est déjà sorti sur toutes les plateformes sauf la Switch… Les images et les tests du jeu sont bons et me donnent vraiment envie de le tester par moi-même. J’attends avec impatience le portage sur Switch pour plonger, moi aussi, au cœur de cette aventure narrative aux forêts féériques et aux paysages sublimes.

Enfin, le dernier jeu de ma sélection est Gods & Monsters. Je suis littéralement tombée sous le charme de ce jeu lors de la diffusion de la bande annonce à l’E3 2019. Les annonces et les images laissent présager un monde ouvert à la BOTW. J’ai tellement aimé ce Zelda que depuis, je cherche des jeux qui se basent sur un principe similaire comme Pine par exemple. Malheureusement Gods & Monsters, initialement prévu pour février, est reporté au 2ème semestre 2020. L’attente va être longue, mais ce n’est pas grave, j’ai de quoi patienter.

J’espère avoir une année 2020 aussi riche en sorties que cette année 2019 même si ce n’est pas forcément le cas de mon porte-monnaie. Et vous, quels jeux attendez-vous ?

GrosGuignol (Testeur) :

Mes premières attentes pour 2020 sont la sortie de Darksiders 3 et Darksiders Genesis. Bien que le 3 ne soit toujours pas annoncé sur switch, il me semble important de l’avoir pour compléter cette collection fantastique qui s’adresse aux passionnées du jeu. Darksiders Genesis qui doit fermer la série annonce le grand retour de Joe Madureira au design et dessin du jeu. C’est exactement ce que les fans attendaient et ce fût une énorme surprise de savoir qu’il avait été recruté en secret après la faillite de THQ pour préparer le dernier volet de Darksiders. La plupart des fans avaient tous étaient très déçus par Darksiders 3 car on voyait vraiment que le “patte” du dessinateur Joe Mad n’y était plus. Les extraits du jeu ont l’air vraiment très alléchants et nous mettent dans un état d’impatience total !

En seconde attente, Two Point Hospital qui doit sortir dans le milieu de l’année s’annonce comme le renouveau du jeu culte “Theme Hospital”. Ce jeu de gestion d’entreprise vous plonge dans la gestion d’un hôpital loufoque où il se passe toujours des évènements bizarres que vous devez gérer. On se souvient des docteurs qui draguaient des infirmières au lieu de travailler dans le jeu “Theme Hospital”, il fallait alors les licencier. Est-ce que ce jeu sera du même acabit ou encore plus marrant ? Bien qu’il soit déjà sorti sur PC, je n’ai pas eu l’occasion d’y jouer car je préfère de plus en plus ma Switch aux autres plateformes. Les studios Two Point et Bullfrog Production ont d’ailleurs repoussé la sortie du jeu pour offrir la meilleure qualité possible au jeu sur toutes les plateformes, ce qui est une très bonne nouvelle. Je préfère un jeu bien fini qu’un jeu fait pour satisfaire les actionnaires.

La troisième attente pour 2020 c’est Little Nightmare 2. Le premier opus qui est vraiment très stressant et flippant nous avait emmené dans un univers très dark, un vrai cauchemar. Le second chapitre s’annonce tout aussi bien. On nous annonce un nouveau personnage, un petit garçon qui doit accompagner “Six”, c’est le prénom de la petite fille qui est dans le premier épisode et cette nouvelle aventure se déroule dans une école. Un nouveau système de jeu est également prévu, on retrouvera aussi plein d’énigmes et puzzles à résoudre pour avancer dans le jeu en évitant / tuant des monstres. Tout cela aiguise ma curiosité, toutes ces annonces de jeux me rendent impatient. Bonne année 2020 et bons jeux ! .

AntwnSan (Testeur) :

Une nouvelle décennie débarque et avec elle de nouveaux jeux, si l’on en sait très peu pour le moment, cette 3ème année de vie de la Nintendo Switch risque de se placer sous le signe de grosses sorties. Pour le bien de ces tops et pour éviter toute répétitivité je me permet de placer hors catégorie Animal Crossing qui est bien loin devant toutes mes autres attentes.

Numéro 3 : The Legend of Bum-Bo

En tant que fan absolu de tous les travaux réalisés par Edmund McMillen sa toute dernière production sortie fin Novembre 2019 sur PC est prévue sur la Nintendo Switch. Ce dernier reprends l’univers de The Binding of Isaac en créant un nouveau genre de roguelike mêlant jeu de matching et mécaniques de RPG, le tout dans un design cartonné !

Numéro 2 : No More Heroes 3

Découverte surprise dans ma jeunesse sur la Wii, No More Heroes était pour moi une pépite cachée et parmi les meilleurs jeux de la console. J’ai hâte de pouvoir de nouveau contrôler l’otaku assassin dans un monde ouvert comme à l’époque et découvrir les nouvelles mécaniques et surprises que nous a réservé Suda51. Après ce teaser aux Game Awards la hype est à son comble !

Numéro 1 : Hollow Knight Silksong

Que ce soit le gameplay, son histoire, les mécaniques de punition en cas de mort ou encore le design tout mignon et angoissant à la fois, Hollow Knight est pour moi le meilleur Metroidvania existant. Son succès est amplement mérité et cette suite nous proposant de renouveler la formule avec un nouveau protagoniste ce qui par l’occasion permettra d’introduire tout un tas de nouvelles mécaniques, j’ai hâte d’en savoir plus et surtout de pouvoir explorer de nouveau les contrées d’Hallownest et voir son univers s’étendre encore !

Cooky (Testeuse) :

Animal Crossing : New Horizon

Comme de très nombreux autres joueurs adeptes des célèbres licences Nintendo remaniées encore et encore, à tel point que nous avons l’impression de toujours jouer au même jeu en boucle… mais que nous ADORONS ça, j’attends avec impatience ce nouvel opus de la série Animal Crossing. Je l’espère plein de surprises, tout en gardant la fraîcheur et la bonne humeur qui a su marquer les joueurs depuis la création de cette licence attachante.

Two Point Hospital

Les jeux de gestion se font rares sur la Nintendo Switch… et j’espère avec ce nouvel arrivant retrouver tous les plaisirs d’antan qui ont su donner à Thème Hospital un goût de madeleine de Proust. Le jeu devrait sortir fin février… encore un peu de patience, quelques rhumes à éviter, quelques grippes à esquiver et il sera là !

The Survivalists

Découvert récemment, ce soft atypique m’intrigue depuis sa révélation publique… j’espère qu’il parviendra à mêler une parfaite jouabilité, une bonne touche d’humour et un contenu riche et varié : tous les bons ingrédients pour un bon jeu de survie en quelques sortes ! Restons tous à l’affût des prochaines news disponibles sur NT afin d’en apprendre davantage sur cette aventure qui s’annonce épique !

DoNoAniKi (Testeur) :

1 – Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Avez-vous vu les Pubs sur le site pour ce mix de folie ? Si la réponse est non, allez y faites vous plaisir !

Parce que, plus que quelques semaines à attendre avant la sortie de ce mashup, entre Shin Megami Tensei et Fire Emblem!! Ce jeu que j’attends depuis un petit moment déjà, arrivent sur nos switch dans très peu de temps et franchement n’ayant pas fait la version sur Wii U, j’ai hâte d’être surpris sur ma console portable !! Pour info, il sort le 17 janvier 😉 .

2 – No more heroes 3

Le retour légendaire et complètement fou de Travis Touchdown dans ce No more Heroes 3 !! Qui n’attend pas ça ?

Ce jeu qui m’a énormément fait kiffer à l’époque sur Wii, sera de retour pour un 3ème opus dans l’année 2020 encore plus barré que les épisodes précédents et le tout sur notre superbe console switch ?!! Franchement, de vous à moi, j’ai hâte d’y être à cette sortie ! D’ailleurs je vais allez sur eBay me prendre un sabre laser !

3 – Animal Crossing New Horizon

Vous êtes fatigué ? Vous en avez marre du travail, des grève, du bus et de vos problèmes personnels ? Rien de mieux pour oublier vos tracas du quotidien, que de vous poser chez vous, mettre votre cerveau sur pause et d’allumer un bon animal crossing.

J’attends énormément ce jeu pour la beauté de rien faire. Juste être là sur cette nouvelle île et chill avec mon personnage. Y’a rien de mieux ! ( et puis cela nous changera de la version mobile).