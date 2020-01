SIMULACRA 2 annoncé sur Nintendo Switch

Une influenceuse morte. Un détective obsédé par l’affaire. Trois suspects. Assemblez les pièces du puzzle en parcourant les messages, les vidéos et les posts sur les réseaux sociaux de la victime dans cette suite haletante du très acclamé premier opus de SIMULACRA.

Le jeu arrivera sur Nintendo Switch en 2020.

Suite attendue du primé et acclamé SIMULACRA, SIMULACRA 2 reprend le format horrifique du portable trouvé et y ajoute de nouvelles applis astucieuses, une trame narrative plus complexe, un casting d’action plus étendu, et une plongée au plus profond du côté sombre d’Internet.

Tout commence avec le décès prématuré – et non-naturel – d’une jeune influenceuse des réseaux sociaux qui est classé comme accidentel. Mais le Détective Mural pense que la situation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Dans cette enquête, il va avoir besoin de votre aide et vous remet une preuve essentielle : le téléphone portable de la victime. À l’aide de vos talents d’investigation, de vos facultés de piratage, et du réseau d’influenceurs de la victime, c’est à vous d’assembler les pièces du puzzle pour reconstituer le passé de la morte.

Caractéristiques du jeu