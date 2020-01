Still There (Nintendo Switch) – Le test

Still There

Un grave accident est survenu il y a maintenant une vingtaine d’années… Une tragédie qu’il m’est impossible d’oublier, et qui vient s’immiscer dans mon esprit à chaque seconde. La chair de ma chair a perdu la vie, ma fille est décédée, emportant avec elle toute ma paternité et me laissant dans un état de deuil insoluble. Calfeutré dans mon phare spatial, je me cache des autres mais aussi et avant tout de moi-même, en quête d’une renaissance que je ne parviens pas à trouver auprès de vous.

Mon voyage spatial, imaginé par GhostShark et mis en œuvre par Iceberg Interactive, ne se fait pourtant pas totalement en solitaire. En effet, je suis accompagné de Gorky, un puissant compagnon virtuel qui est capable de mille et une prouesses… À commencer par me tenir tête. Son langage et sa façon de me considérer me chiffonnent parfois, mais j’aime aussi ce personnage improbable qui me soutient au quotidien.

Mes journées à bord sont bien remplies, et même si je tourne constamment en rond dans ce cockpit étroit, ce dernier est suffisamment fourni pour me délivrer multiples activités. Gorki ne m’en laisse d’ailleurs pas le choix : je dispose d’un panel de tâches quotidiennes à accomplir : connecter multiples systèmes entre eux afin de faire fonctionner une nouvelle machine, comprendre d’où provient un mystérieux signal, jouer de la musique ou maintenir des conditions de vie stables à bord… Autant de tâches où la réflexion sera ma meilleure alliée ! En effet, pour accomplir l’ensemble de mes travaux à bord, il me faut faire preuve de vivacité d’esprit mais aussi et surtout de logique. Mon vaisseau comporte des dizaines de boutons sur lesquels appuyer et tournicoter… Mais gare à ce que je fais ! Chaque petite diode a son importance et je ne doute pas que je comprendrai bientôt toutes les subtilités de ce cockpit incroyable. Un guide est d’ailleurs disponible à cet effet… Il m’est tellement utile !

Bien entendu, il est capital que je pense aussi à moi dans ce petit cocon : mon repas sera constitué d’entremets en sachets et de diverses poudres bizarres. Mon frigo sera vide, bien qu’un étrange cube collant s’y loge depuis mon arrivée, peut être en aurai-je l’usage un jour ? Les toilettes ne seront pas une mince affaire, mais à l’origine d’une eau potable grâce à mon urine recyclée… dans l’espace tout doit être pensé et rien ne doit se perdre. Ma poubelle (d’une forme assez improbable je dois le reconnaître) dispose de tout le nécessaire afin de m’aider dans cette tâche de recyclage. En fin de journée, il m’est souvent difficile de trouver le sommeil, et je dois à ce titre m’injecter du sérum afin que les songes ne viennent pas trop me torturer l’esprit… Ces derniers temps, j’ignore encore si ce sérum en est à l’origine ou non, mais chacune de mes nuits est rythmée par de drôles de rêves…

Aujourd’hui est une journée comme les autres à bord de mon vaisseau. Gorki fait son malin à déblatérer de multiples recommandations, pendant que je tente une nouvelle fois de localiser l’étoile la plus radioactive d’une constellation spécifique. C’est une tâche qui peut sembler anodine, mais comme tout ce qui se trame à bord, tout peut rapidement devenir fastidieux… Chaque système est susceptible de tomber en panne, et je ne suis guère à l’abri non plus de correspondances radio capables de troubler mon quotidien… et mon esprit.

Un sphénodon (un reptile ressemblant à un lézard… mais qui n’en est pas un) m’accompagne à bord de ce phare spatial. Je choisis de lui donner un nom, il ne devrait pas émettre la moindre objection. J’aime jouer avec les quelques boutons qui agrémentent son espace de vie, changeant sa température et n’oubliant jamais de le nourrir. Je suis peut-être déprimé, mais je reste responsable lorsqu’il s’agit d’entretenir la vie à bord.

Je l’aime bien ce phare devenu ma nouvelle maison… Tout y est bien pensé et bien organisé, chacune de mes manipulations est cohérente, à moi simplement de faire preuve de bon sens. Si la décoration reste sommaire, je dispose néanmoins de tout le nécessaire à ma survie, et nul doute qu’en fouinant un peu, je vais découvrir d’autres petites surprises. Finalement, ce vaisseau me permet d’accomplir un vieux rêve de gosse : manipuler toutes sortes de manettes et appuyer sur de nombreux boutons… sans personne pour me l’interdire ! Sauf Gorki peut être…

J’ignore finalement où me mènera cette période à bord de ce phare spatial… mais je suis convaincu que cette halte atypique ne sera pas anodine…

Mon aventure Still there est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez vous ?

Le thème du deuil, s’il reste encore peu répandu, est à l’origine de plusieurs petites pépites sur Nintendo Switch… Nous ne pouvons que vous conseiller des titres aussi poétiques que mélancoliques comme Gris ou encore Last Day of June. Ces aventures torturées permettent le plus souvent de relativiser sur nos déboires quotidiens, en ne gardant que l’essentiel : profiter chaque jour de parvenir à remplir ses poumons d’oxygène vital, tout en rappelant à nos proches à quel point ils nous sont chers… pour ne jamais regretter un silence trop pudique.