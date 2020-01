Top des ventes de la semaine au Japon: la der de 2019 toujours 100% Nintendo Switch

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 23 au 29 décembre 2019).

01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 243.476 / 2.988.134 (-16%)

02./02. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 59.349 / 505.998 (-25%)

03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 52.521 / 495.639 (-8%)

04./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 40.905 / 1.145.939 (-2%)

05./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 40.883 / 2.659.009 (+8%)

06./04. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 40.866 / 195.128 (-19%)

07./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 35.385 / 3.453.052 (+4%)

08./00. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 34.696 / NEW

09./10. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 34.649 / 1.263.710 (+8%)

10./06. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version <SPT> (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 33.623 / 336.995 (-13%)

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 234.268 | 291.485 | 186.806 | 4.493.885 | 3.482.388 | 11.383.431 | | PS4 # | 81.349 | 107.313 | 75.683 | 1.196.153 | 1.695.227 | 8.748.243 | | 3DS # | 3.045 | 3.316 | 11.775 | 191.350 | 566.420 | 24.496.314 | | XB1 # | 297 | 226 | 362 | 8.315 | 15.339 | 111.246 | | PSV # | 53 | 38 | 2.658 | 37.668 | 181.728 | 5.863.022 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 319.012 | 402.378 | 277.284 | 5.927.371 | 5.943.106 | 50.602.256 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW L | 93.041 | 101.577 | | 1.045.383 | | 1.045.383 | | NSW | 141.227 | 189.908 | 186.806 | 3.448.502 | 3.482.388 | 10.338.048 | | XB1 X | 195 | 166 | 277 | 5.186 | 11.153 | 18.642 | | XB1 S | 102 | 60 | 85 | 3.129 | 4.186 | 20.602 | |PS4 Pro| 22.226 | 32.894 | 15.924 | 422.380 | 457.646 | 1.394.970 | | PS4 | 59.123 | 74.419 | 59.759 | 773.773 | 1.237.581 | 7.353.273 | | PSV | 53 | 38 | 2.658 | 37.668 | 181.728 | 5.863.022 | |n-2DSLL| 2.875 | 3.081 | 8.293 | 160.169 | 356.693 | 1.104.413 | | n-3DS | 170 | 235 | 3.175 | 30.090 | 187.799 | 5.885.915 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | | Switch 2018 | Switch 2019 | Difference| |Week| Weekly | YTD | Weekly | YTD |2019 - 2018| +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | 43 | 38.448 | 1.935.990 | 69.438 | 2.787.964 | 851.974 | | 44 | 40.344 | 1.976.334 | 119.397 | 2.907.361 | 931.027 | | 45 | 53.385 | 2.029.719 | 88.772 | 2.996.133 | 966.414 | | 46 | 180.585 | 2.210.304 | 180.136 | 3.176.269 | 965.965 | | 47 | 113.341 | 2.323.645 | 179.992 | 3.356.261 | 1.032.616 | | 48 | 107.450 | 2.431.095 | 186.763 | 3.543.024 | 1.111.929 | | 49 | 278.313 | 2.709.408 | 188.501 | 3.731.525 | 1.022.117 | | 50 | 285.513 | 2.994.921 | 236.625 | 3.968.150 | 973.229 | | 51 | 300.661 | 3.295.582 | 291.485 | 4.259.617 | 964.035 | | 52 | 186.806 | 3.482.388 | 234.268 | 4.493.885 | 1.011.497 | +----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+