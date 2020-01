Saint-Ouen, France – 8 janvier 2020 – Just For Games devient l’éditeur de Super Kickers League et annonce son arrivée sur Steam le 21 janvier 2020 pour la première fois.

Il s’agit ainsi du premier jeu édité par Just For Games en version digitale. Super Kickers League est un jeu de football amusant développé par Xaloc Studios

Le jeu est déjà disponible en version dématérialisée sur le Nintendo eShop et le PlayStation Store.

Une démo du jeu est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.

Caractéristiques de Super Kickers League :

Mode Equipe : Incarnez votre équipe préférée en solo ou en multijoueurs et menez-la à la victoire. Affrontez toutes les équipes dans des matchs de ligue de haut vol et ramenez les coupes à la maison !

Mode Kickers : Incarnez jusqu’à 6 capitaines et jouez à 6 joueurs (4 sur PlayStation 4) et utilisez les pouvoirs de différentes équipes à la fois, pour des parties encore plus délirantes !

Mode Retro : Retour vers le futur avec ce mode de jeu qui vous replace au beau milieu des années 80. Pixel-Art et effet visuels rétros sont de la partie !

Pouvoirs délirants : Chaque clan a son propre pouvoir : utilisez-les au bon moment pour déstabiliser vos adversaires et mettre le but !

Pas de règles. Pas d’arbitres. Juste des buts !

À propos de Xaloc Studios :

Actif depuis 2015 et basé à Palma de Majorque, Xaloc Studios S.L est un studio de développement indépendant de jeux vidéo. Avec la sortie de Super Kickers League, Xaloc Studios propose un jeu amusant et une alternative originale aux jeux de football conventionnels.

A propos de Just For Games :

Fondée en 2011 par Philippe Cohen, JUST FOR GAMES est l’un des acteurs majeurs de l’ÉDITION & et de la DISTRIBUTION DE JEUX PREMIUM en France. En représentant des studios et éditeurs français et internationaux parmi lesquels THQ Nordic, Sold Out, Maximum Games, Microïds, SCS software, PQUBE, Skybound Games, Merge Games et bien d’autres… JUST FOR GAMES offre aux joueurs français des jeux créés par des studios réputés comme Rebellion (Sniper Elite), Team 17 (Worms), Frontier (Planet Coaster), D-Pad (Owlboy), Avalanche (The Hunter : Call Of The Wild), Nicalis (The Binding Of Isaac), Pyranha Bytes (ELEX), Marvelous (FATE/Extella), Arc System Works (Blazblue : Central Fiction)…

JUST FOR GAMES est aussi précurseur dans le RETROGAMING en distribuant notamment les rétro-consoles Sega Mega Drive HD et Atari Flash Back 8 HD, ainsi qu’un portefeuille rétro-gaming complet incluant la gamme d’accessoires 8bitdo.

JUST FOR GAMES est aussi N°1 de la REEDITION de jeux en France avec un catalogue de plus de 200 hits d’Ubisoft, Take2, Bethesda, Activision Blizzard, Rockstar, Capcom, Namco, Microids, SEGA…