La nouvelle bande-annonce de Trials of Mana met en scène un féroce lycanthrope et une ecclésiaste curieuse

PARIS, le 9 janvier 2020 – Square Enix Ltd. propose aujourd’hui aux joueurs de découvrir deux héros parmi les six disponibles dans le remake de Trials of Mana™, dont la sortie est prévue le 24 avril 2020. Dans cette vidéo, les joueurs feront la connaissance de Kevin, l’héritier du trône du royaume des lycanthropes de Férolia, et de Charlotte, petite fille du prêtre de la Lumière de Wendel, une jeune fille curieuse, superstitieuse et peureuse partie protéger son ami. Chaque personnage de Trials of Mana permettra aux joueurs de découvrir une expérience et un style de jeu différents tout au long de leur aventure à travers le monde magique et fantastique de Mana.

La bande-annonce « À la rencontre des personnages de Trials of Mana – Kevin et Charlotte » est disponible ici :

Trials of Mana raconte l’histoire de six héros au fil de leur combat contre les forces du mal qui menacent un monde dans lequel le Mana a été affaibli. Les joueurs découvriront différentes expériences de jeu en composant une équipe de trois personnages parmi les six proposés. Ils se lanceront alors dans l’aventure de leur vie pour protéger l’essence même du Mana. Trials of Mana est un remake intégral, en haute définition, du troisième opus de la franchise Mana, sorti en 1995 au Japon sous le titre de Seiken Densetsu 3. Ce remake propose de faire découvrir cette histoire culte et ses personnages à une nouvelle génération de fans à travers des combats en temps réel, de superbes images en 3D et un gameplay amélioré.

Trials of Mana sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et STEAM® le 24 avril 2020. Pour précommander le jeu dès maintenant, rendez-vous sur : https://sqex.link/c10.

Les joueurs choisissant de préacheter ou d’acheter la version physique ou numérique du jeu sur Nintendo Switch™ ou sur PlayStation®4 avant le 21 mai 2020, recevront le contenu téléchargeable « Accessoire de lapyn » qui leur permettra de gagner plus d’expérience (EXP) à l’issue des combats jusqu’au niveau 10. Les précommandes de la version numérique du jeu effectuées sur le PlayStation®Store incluront également un lot d’avatars exclusif représentant les six héros du jeu. Les précommandes et achats effectués sur STEAM® avant le 21 mai 2020 incluront, quant à eux, le contenu téléchargeable « Accessoire de lapyn » ainsi qu’un lot de fonds d’écran exclusif.