Les chiffres de la Nintendo Switch en France pour 2019

Philippe Lavoué de Nintendo France dévoile, via le Figaro, les très bons chiffres de la console hybride en France pour 2019.

On parle de 1,25 million d’unités vendues en 2019, ce qui beaucoup plus que 2018, et ça, permet d’atteindre un parc de 3,3 millions de consoles. Un beau chiffre, au dessus des attentes de la firme qui estimait à 3 millions.

Autres chiffres, 30% de joueurs Français sur Nintendo Switch sont des femmes. La sortie d’Animal Crossing en mars est attendue pour ré-équilibrer cette tendance. Plus généralement, 50 % des jeux boîtes vendus en France (toutes consoles confondues) sont des jeux Nintendo. Et la Nintendo Switch « standard » est la console la plus vendue de l’année chez nous, suivie par la PS4, la Switch Lite et enfin la Xbox One.

Autre information sur l’année 2019: