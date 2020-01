Titeuf Mega Party (Nintendo Switch) – Le test rapide

Titeuf Mega Party est un remaster du jeu sorti en 2004 sur PS2 et Game Boy Advance.



La veille de la rentrée des classes, Titeuf tombe sur une émission scientifique au sujet des meilleures pratiques de clonage. Les savants sélectionnent les plus belles espèces de moutons et leur prélèvent une cellule qu’ils découpent afin de créer des clones. Titeuf prend alors peur… C’est en quelque sorte comme s’ils choisissaient les premiers de la classe. Et c’est pô juste !

Ce qui frappe dès le début du jeu, c’est la technique. Plutôt très moche, le jeu est très rigide mais le framerate est souvent aux fraises. Ça rame souvent, tout le temps… Je n’ai que de brefs souvenirs de l’épisode PS2 et GBA, mais il me semble que le jeu est maintenant rythmé par des phases open world (ridiculement petit) entre chaque mini-jeu. Sauf pour augmenter la durée de vie de manière artificielle avec des petites recherche à droite, à gauche, le (ou les) open world est aussi inutile que petit.

Si à l’époque ça pouvait passer, quand on était jeunes, de nos jours le gameplay est d’un intérêt très contestable. Le titre propose des modes de jeux variés, mais qui au final se ressemblent tous.

Mais l’intérêt de ce jeu, du coup, c’est quand même les mini-jeux. Jouables jusqu’à 4, ils sont d’une originalité à toute épreuve, non je rigole. On se retrouve avec des mini-jeux vus 100 fois, d’un intérêt médiocre. Le mode aventure/histoire peut être intéressant, mais c’est d’un niveau barbant… Les bêtises sont chiantes et bateau, on s’ennuie du début à la fin. L’humour de la série ne sauve pas tout, surtout qu’elle vise un public bien précis.

Bonne nouvelle quand même, on a le droit à la VF pour l’ensemble du casting. C’est déjà ça.