Avex Group présente l’OST de Tokyo Mirage Session#FE Encore

La sortie du jeu approche et la vision d’Atlus concernant Fire Emblem continue de faire sa promotion sur la toile. Après les quelques long trailers de Nintendo et Atlus, les quelques preview de la presse et en attendant les tests du jeu à venir, voici que le 3ème grand acteur de cette collaboration se permet également une vidéo promotionnelle. Si Atlus et Nintendo ont été sur le développement du jeu lui-même, la partie sonore et les chorégraphies ont été réalisé par Avex Group qui axe sa promotion aujourd’hui avec une vidéo contenant des extraits de l’OST à sortir en même temps que le jeu au Japon. Cette OST de 82 pistes sur 3 CD est intitulé Genei Ibunroku#FE Encore Best Sound Collection. L’occasion également pour le groupe de rappeler que l’event “Genei Ibunroku#FE Encore Premium Live” se tiendra le 27 Juin 2020 au Tokyo Dome City Hall entre 17 et 18h (heure locale). Il s’agira vraisemblablement d’un grand concert avec les doubleurs du jeu interprétant leur chanson dans le jeu et peut être quelques autres surprises. Certains se mettront peut être à rêver d’une annonce encore plus surprenante pour un évènement qui se tient mystérieusement presque 6 mois après la sortie du jeu Switch. Mais revenons à ce mois de Janvier en rappelant la sortie de Tokyo Mirage Session#FE Encore sur Switch le 17 Janvier à venir.