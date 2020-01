Des changements à l’horizon du JCC Pokémon avec Épée et Bouclier

Des erratas de cartes, des changements de règles et d’autres modifications vont être introduits dans la nouvelle série Épée et Bouclier du JCC Pokémon.

L’introduction d’une nouvelle série dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon est un moment important, et la série Épée et Bouclier ne fait pas exception. Les Pokémon-V et les Pokémon-VMAX vont amener de gros changements dans le jeu, et de nombreux Pokémon vont faire leur première apparition dans le JCC Pokémon. Vous constaterez également quelques changements apportés aux règles et aux mécaniques de jeu. Découvrons-les ensemble.

Modification de règle : le premier tour

Au début de la série XY, une règle fut introduite pour empêcher le joueur qui joue en premier d’attaquer lors de son tour initial. À compter du 21 février 2020 (date à laquelle la série Épée et Bouclier du JCC Pokémon devient légale en tournoi), une autre restriction sera en vigueur : le joueur qui commence ne peut pas jouer de carte Supporter lors de son premier tour.

Ce changement a pour but de limiter l’avantage de celui qui joue en premier. Certaines stratégies peuvent favoriser le joueur qui joue en second, mais d’autres fonctionneront peut-être mieux si le joueur débute les hostilités. Nous espérons que ceci amènera des développements intéressants en termes de stratégies et de construction de decks.

Faiblesse et Résistance

Pendant plus d’une décennie (depuis la série Diamant et Perle, en fait), le terme « Résistance » a signifié qu’un Pokémon subissait 20 dégâts de moins provenant des attaques du type indiqué. Mais les Pokémon introduits dans la série Épée et Bouclier ont une Résistance de -30 et non plus de -20.

Par exemple, Zacian-V a une Résistance de -30 envers les Pokémon de type Plante. Les Pokémon des séries précédentes qui ont une Résistance de -20 conservent cette valeur ; ce qui est écrit sur la carte fait foi.

La Faiblesse reste inchangée, mais quelques-unes des associations de types ont été modifiées. Ceci ne s’appliquera pas à tous les Pokémon, mais voici certains changements introduits :

Pokémon de type Eau : Faiblesse face au type Électrique plutôt que Plante

Pokémon de type Psy : Faiblesse face au type Obscurité plutôt que Psy

Pokémon de type Obscurité : Faiblesse face au type Plante plutôt que Combat

Vous constaterez peut-être aussi que certains types de Pokémon ont acquis une nouvelle Résistance. Faites bien attention à ces changement de Faiblesse et de Résistance !

Réorganisation des types

Le type Fée, introduit dans la série XY, ne sera plus présent dans Épée et Bouclier. Les Pokémon de type Fée dans le jeu vidéo Pokémon seront généralement représentés en tant que Pokémon de type Psy dans le JCC Pokémon. Afin de garantir un équilibre parmi les types, les Pokémon de type Poison dans le jeu vidéo auront désormais le type Obscurité et non plus Psy. Pour l’instant, l’Énergie Fée de base peut être utilisée dans le format Standard, mais cela pourrait changer.

Erratas de cartes

Plusieurs cartes vont faire l’objet d’un erratum à compter du 21 février 2020 :

Récupération d’Énergie

(Légendes Brillantes, 59/73 ; Soleil et Lune, 116/149 ; XY – Évolutions, 77/108 ; XY – Origines Antiques, 99/98 ; XY – Primo-Choc, 126/160 ; Noir & Blanc – Explosion Plasma, 80/101 ; Noir & Blanc, 92/114 ; Collection légendaire, 107/110 ; Base Set 2, 110/130 ; Set de Base, 81/102) Changements mineurs de texte :

« Ajoutez à votre main jusqu’à 2 cartes Énergie de base de votre pile de défausse. »

Baie Prine

(EX Émeraude, 78/106 ; EX Rubis & Saphir, 84/109) Changements mineurs de texte :

« À la fin de chaque tour , si le Pokémon auquel cette carte est attachée est affecté par au moins un État Spécial, il guérit de tous ces États Spéciaux. Ensuite, défaussez cette carte. »

Registre Ami

(Soleil et Lune – Ultra-Prisme, 132/156 ; XY – Étincelles, 92/106) Changements mineurs de texte :

« Mélangez avec votre deck jusqu’à 2 cartes Supporter de votre pile de défausse. »

Baie Sitrus

(EX Forces Cachées, 91/115) Changements mineurs de texte :

« À la fin de chaque tour , si le Pokémon auquel cette carte est attachée a au moins 3 marqueurs de dégâts, soignez 30 de ses dégâts, puis défaussez cette carte. »

Hyper Potion

(Skyridge, 127/144) Changements majeurs de texte :

« Soignez 120 dégâts de l’un de vos Pokémon auquel sont attachées au moins 2 Énergies. Si des dégâts sont ainsi soignés, défaussez 2 Énergies de ce Pokémon. »

Rapide Ball

(Diamant & Perle – Aube Majestueuse, 86/100 ; Diamant & Perle – Trésors Mystérieux, 114/123) Changements majeurs de texte :

« Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous défaussez une autre carte de votre main. Cherchez dans votre deck un Pokémon de base, montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. »

Ces erratas sont considérés comme officiels, donc toutes les versions de ces cartes seront légales en tournoi ; pour les plus anciennes, le nouveau texte sera utilisé.

Plein de Professeurs

La carte Recherches Professorales fait ses débuts dans Épée et Bouclier du JCC Pokémon. Certains joueurs se rappelleront avoir vu l’effet de cette carte sur les précédentes cartes Professeur Platane et Professeur Keteleeria.

Désormais, au lieu d’avoir un nouveau nom pour chaque carte, c’est le nom Recherches Professorales qui sera donné. Si la carte est modifiée dans le futur, le nom du nouveau Professeur apparaîtra en haut à droite de la carte, mais le nom de la carte restera Recherches Professorales.

Dans le format Étendu, il existe déjà une règle selon laquelle vous ne pouvez pas avoir Professeur Platane et Professeur Keteleeria dans le même deck ; vous devez en choisir un. La même règle vaut pour Recherches Professorales, donc cette carte ne peut pas figurer dans le même deck que Professeur Platane ou Professeur Keteleeria.

Contrôle Pokémon

Un nouveau terme, « Contrôle Pokémon », remplace désormais l’expression « entre chaque tour », mais le résultat est le même. Après qu’un joueur a fini son tour, vous passez en mode « Contrôle Pokémon » avant de passer au tour du joueur suivant. Que doit faire un joueur durant le Contrôle Pokémon :

Vérifier les États Spéciaux, dans cet ordre : Empoisonné, Brûlé, Endormi, puis Paralysé.

Vérifier les talents et les effets de cartes Dresseur qui s’activent durant le Contrôle Pokémon. Vous pouvez décider de faire cette vérification avant celle des États Spéciaux. Cependant, vous ne pouvez pas mélanger les deux vérifications. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter les dégâts de Poison, appliquer un talent, puis vérifier si un Pokémon est toujours Endormi.

Vérifier si des Pokémon ont été mis K.O.

Guérison

Il y a quelques années, le terme « soigner » a fait son apparition dans la série Noir & Blanc. Par exemple, la carte Potion dit « Soignez 30 dégâts à l’un de vos Pokémon. » Auparavant, l’instruction aurait été « Retirez 3 marqueurs de dégâts à l’un de vos Pokémon. »

Pour la série Épée et Bouclier, un terme similaire sera introduit pour les effets qui retirent les États Spéciaux. Désormais, le terme utilisé sera « guérir ». Par exemple, la carte Dame du Centre Pokémon a été modifiée dans Épée et Bouclier et indique maintenant « Soignez 60 dégâts de l’un de vos Pokémon, et il guérit de tous les États Spéciaux. » L’effet est le même, mais maintenant le verbe « guérir » est associé aux États Spéciaux tout comme « soigner » l’est aux dégâts.

Retrait du texte de rappel

Par le passé, les talents qui pouvaient être utilisés durant votre tour incluaient le texte de rappel « (avant votre attaque) » pour expliquer qu’attaquer est la dernière chose que vous pouvez faire dans un tour. Avec Épée et Bouclier, ce texte de rappel n’apparaît plus. Dans certains cas, ce texte de rappel pouvait être erroné car certains talents peuvent être utilisés pendant l’effet d’une attaque. Par exemple, si vous utilisez l’attaque Retour de Frappe-GX de Persian-GX et l’échangez contre Heatran-GX, le talent Route Enflammée de Heatran-GX s’active quand le Pokémon devient Actif, bien que cela se produise durant l’attaque. Pour prévenir toute confusion, ce texte de rappel est retiré de la série Épée et Bouclier.

Marques de régulation

Vous noterez, en bas à gauche des cartes de la série Épée et Bouclier, une case blanche contenant une lettre (par exemple, les cartes de l’extension Épée et Bouclier ont la lettre D).

Ceci est une marque de régulation, et servira dans le futur à indiquer quelles cartes sont légales en tournoi. Par exemple, il se peut que dans l’avenir, seules les cartes ayant un « D » comme marque de régulation soient utilisables en format Standard. Ce changement fera l’objet d’autres discussions, mais pour le moment, soyez conscient de la présence de cette marque.

Il y a beaucoup de nouveautés dans la série Épée et Bouclier du JCC Pokémon. Ceci n’est que le début, et vous verrez peut-être d’autres modifications ou mises à jour avec les extensions suivantes. Visitez régulièrement Pokemon.fr pour rester informé des nouveautés du JCC Pokémon.