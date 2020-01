L’arcade à la maison : Fantasy Zone et Shinobi rejoignent la gamme SEGA AGES

– Deux chefs-d’œuvre des années 80 arrivent sur Switch le 23 janvier –

Parmi les ribambelles de bornes qui peuplaient les salles fiévreuses et embrumées dans les années 80, deux jeux sont sortis du lot lors du grand boom de la scène arcade : Shinobi et Fantasy Zone. Ces deux titres légendaires rejoignent justement le catalogue SEGA AGES sur Nintendo Switch dès le 23 janvier prochain !

Si l’on ne présente plus la licence Shinobi, qui a su faire peau neuve tout au long de son existence, on connait moins son tout premier épisode qui est une véritable perle du jeu d’action en scrolling horizontal. Cette version ajoute un mode AGES et son Musashi en costume blanc plus puissant et résistant, ainsi qu’un bouton d’attaque de mêlée qui permet de terrasser ses adversaires au corps à corps. Si les hordes maléfiques de ZEED s’avèrent un peu trop coriaces pour vous – c’est de l’arcade, après tout – alors les options de difficulté et de sélection de niveau pourront s’avérer utiles, tout comme la possibilité de revenir dans le temps.

Bien avant Sonic, un petit vaisseau sensible du nom de Opa-Opa apportait justice et paix au petit monde du jeu vidéo. Le shoot’em up Fantasy Zone fait son grand retour avec une nouvelle version qui arrondit un peu les angles de ce titre aussi coloré qu’exigeant. Les moins aguerris aux shmup à l’ancienne s’aideront de la nouvelle option de Coin Stock, les speed runners se jetteront à corps perdu dans le mode Time Attack tandis que tous profiteront des boss supplémentaires et de l’arrivée du petit frère d’Opa-Opa, Upa-Upa !

Les ajouts habituels de la gamme SEGA AGES – replays, classements en ligne – sont évidemment de la partie, accompagnés d’autres options qui vous permettront de (re)découvrir ces titres d’exception dans les meilleures conditions, à la maison ou sur la route.

A propos de Shinobi

Le maître ninja Joe Musashi écrit sa légende dans ce grand classique de l’action-plateforme en scrolling horizontal. Seul, il doit sauver les dizaines d’enfants du clan Oboro des griffes de ZEED, le syndicat du crime qui les a enlevés. Une épée affûtée, des shurikens en grand nombre, des couteaux de lancer et même un peu de magie ne seront pas de trop pour se frayer un chemin jusqu’à la tête pensante de l’organisation maléfique.

A propos de Fantasy Zone

Le pionnier du « cute ’em up » narre les aventures poignantes du puissant robot guerrier galactique Opa-Opa, en quête de vengeance dans un univers pastel aussi mignon qu’impitoyable. Les ennemis lâchent des pièces, à convertir en armes et bonus pour venir à bout des immenses boss qui peuplent cet univers particulièrement original et décalé. Fantasy Zone est un grand classique à découvrir de toute urgence !

Shinobi et Fantasy Zone seront disponibles séparément sur l’eShop de la Nintendo Switch le 23 janvier prochain au prix de 6,99 €. Toutes les informations sont disponibles à l’adresse http://segaages.sega.com/.