Une nouvelle mise à jour est disponible pour DOOM (1993) et DOOM II

Au programme de cette mise à jour : l’ajout d’extensions, l’intégration des sauvegardes rapides et d’un framerate à 60 FPS, et bien plus encore

10 janvier 2020 (Londres, Royaume-Uni) – Bethesda Softworks®, société de ZeniMax® Media, annonce qu’une nouvelle mise à jour pour les portages consoles et mobiles des jeux DOOM et DOOM II est désormais disponible. Cette mise à jour permet aux joueurs d’accéder à de nouvelles fonctionnalités ainsi que de télécharger gratuitement une large sélection de megaWADS, des niveaux créés par la communauté. Les joueurs peuvent notamment retrouver le jeu SIGIL créé par John Romero.

Voici les nouvelles fonctionnalités que la mise à jour propose :

L’ajout d’extensions – Des extensions pour DOOM (1993) et DOOM II peuvent être téléchargées gratuitement depuis le menu principal. Une première sélection d’extensions est disponible et les joueurs pourront bientôt faire part de leurs suggestions concernant les WADS qu’ils souhaitent voir intégrés.

– Des extensions pour et peuvent être téléchargées gratuitement depuis le menu principal. Une première sélection d’extensions est disponible et les joueurs pourront bientôt faire part de leurs suggestions concernant les WADS qu’ils souhaitent voir intégrés. L’intégration d’un framerate à 60 FPS – Pour la première fois, DOOM (1993) et DOOM II intègrent de façon native un framerate à 60 FPS sur toutes les plateformes, remplaçant ainsi le framerate à 35 FPS des versions originales.

– Pour la première fois, et intègrent de façon native un framerate à 60 FPS sur toutes les plateformes, remplaçant ainsi le framerate à 35 FPS des versions originales. Les sauvegardes rapides – Les joueurs peuvent sauvegarder leur progression dans DOOM (1993) et DOOM II depuis l’écran de pause en appuyant sur R/R1/RB. S’ils souhaitent charger leur progression depuis la dernière sauvegarde rapide, il leur suffit de retourner sur l’écran de pause et d’appuyer sur L/L1/LB.

– Les joueurs peuvent sauvegarder leur progression dans et depuis l’écran de pause en appuyant sur R/R1/RB. S’ils souhaitent charger leur progression depuis la dernière sauvegarde rapide, il leur suffit de retourner sur l’écran de pause et d’appuyer sur L/L1/LB. L’amélioration de la qualité de jeu – DOOM (1993) et DOOM II bénéficient de nombreuses nouvelles options et améliorations de la qualité de jeu : l’ajout d’une fonctionnalité de sélection rapide d’armes, l’amélioration de la sélection des niveaux, l’intégration d’options pour modifier la luminosité et le format de l’image, un nouvel affichage en écran partagé et bien plus encore.

De plus amples informations sur les nouvelles fonctionnalités, correctifs et optimisations intégrés à DOOM (1993) et DOOM II sont disponibles dans les notes de mise à jour ICI.

DOOM (1993) et DOOM II sont disponibles depuis le 26 juillet sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android.