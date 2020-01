Une nouvelle version de Together! The Battle Cats annoncée sur Nintendo Switch

Le dernier numéro de CoroCoro dévoile les premières informations sur Together ! The Battle Cats New Version, la prochaine sortie de Ponos pour la série sur Nintendo Switch. Ça arrive sur l’eShop cet été au Japon.

Selon CoroCoro, Together ! The Battle Cats New Version propose un nouveau mode de combat à 2 où vous pouvez jouer sur une seule Switch avec un Joy-Con par joueur, ou sur deux Switch via la communication locale sans fil. Les joueurs peuvent organiser et expédier leur collection de chats ainsi que changer l’attribut des chats de leur adversaire avec l’Attribute Cat Gun.