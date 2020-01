Monster Jam Steel Titans (Nintendo Switch) – Le test

Monster Jam Steel Titans est un jeu de simulation de courses de monster trucks. Quand nous ne sommes pas passionnés par le championnat de monster trucks américain, nous avons pris l’habitude d’assimiler les monster trucks à des épreuves de freestyle, mais jamais à des courses. Les cascades qui s’enchaînent et la maîtrise du véhicule font partie de la route vers la gloire éternelle. Nous avons pris le temps de bien tester toutes les épreuves de ce jeu pour vous en faire un retour é-cra-sant !

Histoire et gameplay:

Hormis les courses dans les grandes plaines, les Rocheuses, les forêts etc., ce jeu de monster trucks réunit la plupart des disciplines que connaît ce sport “spectacle”. Mais avant de vous affronter dans le mode carrière, vous devrez faire plusieurs petits tutoriels pour vous apprendre à maîtriser la bête. Ces voitures sont des monstres de puissance et vous pourrez, tout au long des épreuves, les améliorer à votre guise pour gagner en puissance, stabilité, rebond des suspensions etc. La maniabilité de la voiture est très médiocre au départ mais grâce à ces améliorations, vous allez pouvoir apprécier la fluidité et la puissance qui sont très bien retransmises aux joueurs. Le drift est quasiment la clé de la victoire dans toutes les courses et on prend vraiment du plaisir à piloter ces gros engins. Le fun y est quasiment omniprésent, le stress aussi car vos adversaires ne vont pas vous laisser tranquille, surtout en mode carrière +.

Différentes courses sont proposées et quand vous allez faire une carrière, vous n’aurez pas d’autre choix que de devoir toutes les maîtriser, votre classement au championnat en dépendra. Il y a les courses simples pour aller d’un point A vers la ligne d’arrivée. Les courses-poursuites vous obligent à aller très vite pour tenter de rattraper votre adversaire ; si vous ne le rattrapez pas, c’est le temps qui vous départagera. Le “Two-Wheel skills”, qui est sûrement l’épreuve la plus difficile, vous obligera à maîtriser votre véhicule sur deux roues. Qu’importe si c’est sur les côtés, roues arrière ou avant, le but est d’avoir deux roues en l’air en quasi-permanence. Il y a les courses aux checkpoints où le but est de faire un parcours tout en validant votre passage dans ces fameux checkpoints et enfin, la discipline phare, le freestyle. Vous allez vous affronter sur des parcours en enchaînant des figures en 2 min chrono. Les juges vous attribuent la note que vous méritez. En ce qui concerne la prise en main, j’ai été très déçu de voir que les boutons pour faire basculer la voiture sont les mêmes que le frein ou l’accélérateur. Il aurait été plus judicieux, pour plus de fluidité, de placer cette fonction sur le joystick gauche. C’est énervant lorsqu’on veut faire basculer le véhicule en avant mais que celui-ci freine à l’atterrissage. C’est un coup à prendre mais c’est rageant.

Il faudra faire attention aussi au moindre obstacle, c’est un monster truck , la voiture décolle à la moindre bosse.

Graphisme :

Les parcours et les voitures sont très bien réalisés, la sensation de vitesse et de fluidité est présente tout le temps, ce qui laisse une expérience de jeu très agréable à l’œil. En revanche, dès qu’on regarde à l’extérieur des circuits, ça fait peur. Il faut éviter. Exemple : la foule me rappelle les supporters dans FIFA 2009 ahahah!

Musique, fun et difficulté :

La musique dans ce jeu est tout simplement la pire expérience que vous aurez à subir. La plupart des chansons ont un son électronique assez désagréable, on a l’impression que les droits musicaux n’ont pas été payés et on a volontairement mis ce côté “son de casserole” pour cacher la bande originale. La chose la plus énervante, c’est la présentation des véhicules avant chaque course. J’ai mis des jours à réaliser qu’on pouvait s’en passer en appuyant sur le bouton B (= retour en arrière) pour passer la présentation des véhicules et sa musique infâme, je ne mâche pas mes mots. Mais quelle idée de placer une touche de validation sur un bouton de retour en arrière ??? Tous les jeux que j’ai pu tester dans ma vie n’ont jamais eu un truc pareil, c’est d’une débilité sans nom. La musique de présentation est tellement ignoble que vous allez finir par couper le son des musiques pour ne garder que celui des moteurs et encore ; si vous lisez ce test, vous aurez l’astuce pour éviter de subir les 30 secondes de présentation des véhicules pour 20 secondes de course. J’exagère mais franchement, sur certaines courses ce n’est pas de l’exagération. Une expérience musicale clairement répugnante. Niveau chanson, vous aurez droit à un genre de reggae, un genre de rap, un genre de rock un genre de casserole électro surtout.

En ce qui concerne le fun, il sauve clairement l’honneur. Là on peut dire qu’on ne s’ennuie pas à faire voler la voiture dans tous les sens, bien que, si vous jouez très souvent, cela va quand même vite devenir très répétitif. Si la difficulté était au rendez-vous ça va, mais une fois que votre voiture est boostée au max, vous serez très difficilement rattrapable.