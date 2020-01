BioShock: The Collection en route pour la Nintendo Switch ?

La célèbre série BioShock n’est jamais apparue sur une plateforme Nintendo, mais cela pourrait changer dans un avenir proche. Une évaluation du jeu, en version physique, a été aperçue à Taiwan.

BioShock: The Collection comprend BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Les joueurs peuvent également accéder à tout le contenu des add-on solo, au pack ” Columbia’s Finest ” et aux commentaires du réalisateur avec les développeurs Ken Levine et Shawn Robertson.

Voici un aperçu de BioShock : The Collection, ainsi qu’une bande-annonce :

BioShock:

BioShock n’est pas un jeu de tir comme les autres : ses armes et ses stratégies sont originales. Vous aurez un arsenal complet à votre disposition du simple revolver au lance-grenade. Vous aurez également la possibilité de modifier votre ADN pour une meilleure “efficacité”. Vous pourrez ainsi vous injecter des plasmids pour acquérir des pouvoirs surhumains comme par exemple électrocuter ou congeler vos ennemis pour pouvoir les pulvériser à coup de clef à molette.

Les rencontres sont aléatoires : deux joueurs différents ne pourront ainsi jamais vivre la même aventure.

Modifiez votre corps : maîtrisez le feu ou la possibilité de pouvoir projetez des frelons.

Piratez les systèmes, faites évoluez vos armes et vos pouvoirs.

Tout peu devenir une arme : votre corps, le feu, l’eau et vos ennemis.

Partez explorer un univers art-déco unique dissimulé dans les profondeurs de l’océan.

BioShock 2:

L’action se déroule une dizaine d’année après les évènements du titre original, les couloirs de Rapture bruissent de nouveau du tintement de l’horreur du passé. Le long de a côte atlantique un monstre kidnappe les petites filles et les emporte sous la mer dans la cité engloutie. Les joueurs prendront le rôle des Big Daddy et parcourront la cité à la recherche d’une réponse.

Le mode multijoueur dans BioShock 2 fournira une expérience unique et étendra le champ de la fiction originale. Les joueurs se retrouveront au temps de la chute de Rapture et prendront le rôle de cobaye pour les tests des plasmid pour la Solution Sinclair, le fournisseur de plasmids et de toniques dans le titre original. Les joueurs devront utiliser tout l’arsenal de Bioshock pour survivre. Participez à cette expérience unique qui ne pouvait se dérouler que dans Rapture.

Informations de mise à jour

Ce bundle inclut aussi le pack Testeur Sinclair Solutions, le pack de cartes Rapture Metro, le mode Kill’em Kindly, les personnages multijoueur Zigo et Blanche et les Épreuves du Protecteur. Nécessite le jeu complet.

Le mode solo comprend

Un jeu de tir évolutif et perfectionné génétiquement : Chaque rencontre vous fait progresser. De nouveaux éléments comme la capacité de s’équiper de deux armes ou plasmids permet au joueur de faire des combinaisons.

De retour à Rapture: L’action se déroule une dizaine d’année après les événements du Bioshock original. L’histoire continue dans un monde encore plus intense et terrifiant.

Vous êtes Big Daddy : Prenez le contrôle du personnage iconique de BioShock et partez combattre des ennemis terrifiants

L’aventure poursuit son cours : Un scénario unique qui continue la narration a partir du premier opus

Les épreuves de Protecteur: Une nouvelle mission s’offre à vous : Tenenbaum requiert votre aide pour voler un maximum d’ADAM et ainsi contrarier les plans diaboliques de Sofia Lamb. Participez aux épreuves de Protecteur et perfectionnez votre maîtrise des armes et des plasmides dans des combats effrénés. Le but de chaque épreuve est simple : escortez votre Petite Sœur jusqu’à une source d’ADAM et protégez-la pendant qu’elle récolte la précieuse substance. Mais attention, les ennemis deviennent plus coriaces au fur et à mesure de votre progression. Survivrez-vous à leurs assauts ? Chaque épreuve comporte trois sets d’équipement uniques (armes et plasmides) pour des défis sans cesse renouvelés. Un quatrième est disponible lorsque tous les objectifs précédents sont atteints.

Le mode multijoueur comprend

Mode multijoueur amélioré génétiquement : Remportez des points d’expérience en cours de jeu pour accéder à de nouvelles armes, plasmids et toniques qui peuvent être combinés des centaines de manières différentes pour créer le personnage qui correspond à votre style de jeu.

Faites l’expérience de la guerre civile qui ravage Rapture : Prenez le rôle des citoyens de la cité et prenez part aux combats.

Contemplez Rapture avant sa chute : Rapture avant sa chute, avant que l’océan ne réclame son dû. Le restaurant Kashmir et les suites Mercury ont été redésignées pour le mode multijoueur.

Les veterans du FPS multijoueur ont apporté leur touche : Digital Extremes apporte plus de 10 ans d’expérience dans ce mode avec notamment leur contribution à Unreal® et Unreal Tournament®.

Contenu testeur Sinclair Solutions: Le rêve est à portée de main ! Prolongez votre expérience multijoueur sur BioShock 2 en montant jusqu’au niveau 50 et bénéficiez de récompenses telles qu’une troisième série d’améliorations d’armes. De plus, vous aurez la possibilité d’accomplir 20 nouvelles épreuves, de jouer avec 2 personnages inédits et de porter 5 masques supplémentaires. Nous savions que vous aimeriez !

Métro de Rapture: En tant qu’un de nos très estimé membre de l’équipe de Sinclair Solutions, nous souhaitons vous inviter à goûter aux plaisirs de Renaissance ! Mais seulement si vous êtes vraiment impliqué et que vous avez atteint le plus haut niveau. De toute façon, tous nos membres peuvent bénéficier des 6 nouvelles cartes dans le Métro de Rapture.

Zigo et Blanche: Participez au programme de récompense du consommateur de Sinclair Solutions, et retrouvez deux nouveaux personnages pour le mode multijoueur de BioShock 2 : Mlle Blanche de Glace, actrice de renommée internationale, et Zigo D’Acosta, l’un des marins les plus réputés de Rapture. Il ne tient qu’à vous de débloquer ces récompenses !

BioShock Infinite:

Redevable envers les mauvaises personnes, avec sa vie en jeu, vétéran de la cavalerie américaine et désormais mercenaire, Booker DeWitt dispose d’une opportunité unique pour effacer son ardoise. Il doit secourir Elizabeth, une mystérieuse jeune femme emprisonnée depuis sa plus tendre enfance et enfermée dans la ville flottante de Columbia. Forcés de se faire mutuellement confiance, Booker et Elizabeth établiront une puissante relation durant leur audacieuse évasion. Ensemble, ils apprendront à exploiter un arsenal croissant d’armes et de capacités, lors de combats sur des zeppelins dans les nuages, à toute vitesse sur des Sky-Lines (aérofrets) et dans les rues de Columbia, tout en survivant aux menaces de la cité volante et en découvrant son sombre secret.

Principales caractéristiques

La cité dans le ciel – Quittez les profondeurs de Rapture pour monter en flèche dans les nuages de Columbia. Un labyrinthe technologique, la ville est un monde magnifique et dynamique cachant un très sombre secret.

Mission improbable – Se déroulant en 1912, le mercenaire Booker DeWitt doit secourir une mystérieuse jeune femme de la ville flottante ou ne jamais en sortir vivant.

Battre, filer et tuer – Transformez les Sky-Lines (aérofrets) de la cité en montagnes russes armées lorsque vous filez à travers la ville et distribuez des sanctions fatales.

Traverser le temps – Ouvrez des déchirures dans le temps et l’espace pour façonner le champ de bataille et renverser le cours du combat en sortant des armes, tourelles et autres ressources de votre chapeau.

Pouvoirs vigoureux – Jetez des boules de feu explosives, des éclairs et lâchez des hordes de corbeaux meurtrières grâce à de puissants Vigors dévastateurs générés par votre corps, prêt à se déchaîner contre tout ce qui vous oppose.

Expérience de combat personnalisée – Avec des armes mortelles dans une main, de puissants Vigors dans l’autre et la capacité d’ouvrir des déchirures dans l’espace et dans le temps, combattez à votre façon à travers la ville flottante de Columbia pour secourir Elizabeth et rejoindre la liberté.

1999 Mode – Après avoir terminé BioShock Infinite, le joueur peut débloquer un mode de jeu appelé “1999 Mode”, donnant aux joueurs expérimentés un avant-goût du genre de conception et d’équilibre que les “hardcore gamers” appréciaient au 20ème siècle.

