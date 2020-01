Black Future ’88: Vous avez un rencart de 18 minutes sur Nintendo Switch pour la Saint-Valentin.

Saint-Ouen, France – 14 janvier 2020 : Just For Games et Good Shepherd Entertainment sont heureux de vous annoncer l’arrivée d’une version physique pour le jeu indépendant de SUPERSCARYSNAKES : Black Future ’88, un rogue-like 2D où vous devrez escalader une tour remplie de monstres synth-punk en seulement 18 minutes. Une fois le temps écoulé, votre coeur explose, et vous devez recommencer.

Une version physique sera disponible sur Nintendo Switch le 14 février 2020 et distribué en France par Just For Games.

Black Future ’88 est un shooter synth-punk roguelike en 2D. Vous avez 18 minutes pour escalader une tour générée procéduralement et atteindre le sommet, et tuer son propriétaire fou… avant que votre cœur n’explose.

Tirez, lacérez, frappez et améliorez votre personnage pour survivre aux vagues incessantes de pièges mortels, à l’IA meurtrière et aux puissants et colossaux gardiens qui se dressent sur votre chemin dans une version alternative stylée de celle de 1988.

Mettez votre esprit et vos réflexes à l’épreuve avec un ami en co-op en local et expérimentez le genre roguelike de manière complètement unique. Jouez l’un des 5 personnages jouables, chacun avec ses propres pouvoirs et faiblesses.