Julien Toniutti dans TT Isle of Man 2

Lesquin, le 14 janvier 2020 – KT Racing revient en ce début d’année avec la suite du très apprécié TT Isle of Man. Pour offrir aux joueurs une simulation plus vraie que nature, le studio s’est tourné vers un des pilotes les plus prometteurs : Davey Todd ainsi que le pilote français le plus rapide sur le circuit de l’Ile de Man : Julien Toniutti.

Davey Todd est un jeune pilote anglais spécialiste de road racing qui possède déjà un palmarès impressionnant à l’âge de 23 ans. En 2018, alors qu’il se prépare pour son premier TT de l’Ile de Man, Davey décide de s’entrainer sur la console de son frère pendant 2 mois afin de parfaire sa connaissance du tracé mythique, long de 60kms. Résultat : il atteint le 2ème rang mondial sur les leaderboards du jeu et devient le 2ème newcomer le plus rapide de tous les temps lors de la vraie course. En 2019, il confirme ses talents de pilote lors de sa deuxième participation au TT en réalisant un top 8 dans toutes les catégories et une 6ème place sur la Senior Race.

2020 marque une nouvelle année pleine d’ambitions pour Davey Todd qui devient également l’ambassadeur de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 en prêtant son image au jeu.

Comme Davey Todd, Julien Toniutti s’est associé à la production du titre en partageant son expérience et ses ressentis avec les développeurs dans le but d’offrir une simulation criante de réalisme et d’optimiser tous les aspects de la conduite.

«Le TT est le rêve absolu de tout motard. Avec le jeu TT Isle Of Man – Ride on The Edge 2, l’idée est de reproduire la sensation de vitesse, l’adrénaline procurée ainsi que la concentration et la maîtrise nécessaire à un pilote du Tourist Trophy mais sans aucun risque pour le gamer, en restant confortablement assis dans son canapé » explique Julien.

Julien Toniutti est un motard confirmé qui a déjà participé 3 fois au TT. En 2018 il bat le record absolu au tour pour un pilote Français sur l’ile de Man et se voit décerner, grâce à ce chrono, l’Award du « pilote français le plus rapide sur route » au salon de la moto de Paris.

Vous découvrirez dans les prochaines semaines les dessous de ces collaborations et les améliorations apportées grâce à elles sur le ressenti manette en main.

Créée en 1907, Le TT est la course de moto la plus mythique. Un tracé de 61 km, plus de 260 virages c’est LA course emblématique des motards. Pilotes, motos et tracés officiels, découvrez TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 doté d’une nouvelle physique et d’un nouveau mode carrière dans lequel chaque joueur pourra améliorer les performances de sa moto.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible en mars 2020 sur PS4, Xbox One, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch.