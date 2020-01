Limited Run Games sortira Streets of Rage 4 en boîte

Limited Run Games vient de faire une belle annonce en cette fin de soirée. Streets of Rage 4 qui est attendu pour cette année sur Nintendo Switch (PS4, One et PC) aura droit à une version boîte. Cette édition sera limitée et le support n’a pas été précisé mais la Switch est devenu un incontournable chez eux donc on peut l’espérer. 25 ans après le dernier jeu, vous seriez prêt à craquer ?

We’re excited to announce that we will be doing a physical Limited Run of Streets of Rage 4. More details to come! pic.twitter.com/7L3b0Jp0oT

— Limited Run 🔜 PAX South (@LimitedRunGames) January 14, 2020