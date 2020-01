Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 4.1.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 4.1.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Lance de Cordelia

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Cordelia, Guerrière aguerrie

Arc de Rebecca

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Rebecca, Fleur sauvage

Tome de corbeau

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Henry, Mage malicieux

・Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section Entraînement du menu Alliés et sélectionnez Enseigner aptitudes.

L’arme suivante peut être améliorée à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Épée-lumière

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Leif, Prince de Leonster

Note :pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Trois nouveaux titres ont été ajoutés à la salle de concert : « Citadelle de Silesse » de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, « Jeunes guerriers » de Fire Emblem: Path of Radiance, et « Brûlant comme la braise » de Fire Emblem: Three Houses.

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

Temple obscur (A/D) : niveau 5

■ Ajustements de l’arme Arc du gardien

Comme annoncé précédemment, l’arme Arc du gardien utilisée par Igrene, Guet de Nabata, a été ajustée pour que la comparaison de la Vit de l’unité et de celle de l’ennemi soit effectuée pendant le combat en plus de la comparaison au début du combat.

Par conséquent, la description a été ajustée comme ci-dessous :

Ancienne description:

Accélère l’activation des aptitudes spéciales (compteur -1).

Efficace contre les unités volantes. Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi,

Inflige Atq/Vit/Déf -5 à l’ennemi pendant le combat.

Nouvelle description:

Accélère l’activation des aptitudes spéciales (compteur -1).

Efficace contre les unités volantes. Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi,

au début du combat ou pendant le combat, inflige

Atq/Vit/Déf -5 à l’ennemi pendant le combat.

Pour vous remercier de votre patience, nous offrirons prochainement 10 orbes à tous les joueurs qui se connecteront du 9/1/2020 7:00 (UTC) au 23/1/2020 6:59 (UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Cormag, Lancier distant

・ Brunnya, Dévoué général

■ Autres modifications

・ Des notifications en jeu et push (si autorisées) seront envoyées aux joueurs quand leur nombre de bulletins est au maximum lors de tournois. (Les joueurs peuvent autoriser ou non les notifications push à partir des paramètres de leur appareil.)

・ La description des héros qui apparaissent dans les focus en cours a été ajoutée aux écrans de chargement. En plus des trucs et astuces déjà existants, les joueurs pourront désormais en apprendre plus sur ces héros.

・ Des problèmes mineurs affectant l’Assaut de Mjölnir ont été résolus.

Voilà, c’est tout pour la version 4.1.0 !