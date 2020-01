Funny Bunny Adventures (Nintendo Switch) – Le test

Selon la légende, les souris raffolent de fromage. Selon la légende, les chats chapardent les saucisses des charcutiers. Et toujours selon la légende, les lapins sont des consommateurs de carottes sans pareil. Il semblerait même que de nombreux lapinous soient en détresse, faute de provisions ! Vite, bondissons gaîment pour leur porter secours !

Développé et édité par Drageus Games, Funny Bunny plonge les joueurs dans un aventure enchanteresse et particulièrement colorée. Ces derniers y incarnent un lapin malin et plein de courage. Funny n’est pas un débutant dans la culture de carottes, à tel point qu’il est capable de les faire pousser à sa guise à partir du moment où le terrain est propice à l’agriculture. Et comme tout bon lapin qui se respecte, il est prêt à venir en aide à ceux dont le ventre crie famine.

Quand Bunny fait pousser des carottes

L’objectif de cette aventure est toute simple : résumée en quelques images avec une fois off anglaise (mais avec un texte traduit en français), vous allez devoir parcourir 3 territoires distincts afin d’aider toute une ribambelle de lapins affamés. Pour y parvenir, le héros aux grandes oreilles doit simplement se poser sur le lopin de terre fertile. Une carotte y est automatiquement plantée. La rigueur agricole implique de commencer par planter l’ensemble des carottes avant de pouvoir les récolter. La récolte est tout aussi simple : il suffira de passer sur le même lopin de terre désormais orné d’une carotte. Vous l’aurez compris, votre mission est très simple : parcourir des niveaux découpés en petits carrés, afin d’y planter multiples carottes, puis de les récolter. Funny le lapin peut parfois s’avérer quelque peu capricieux à prendre en main mais au bout de deux ou trois niveaux, vous devriez manœuvrer le lapinou sans trop de soucis. Quelques ennemis plus ou moins agaçants viendront vous chercher des noises. Il vous faudra donc régulièrement faire quelques détours pour les esquiver ou bien simplement utiliser quelques bonds judicieux pour leur passer au dessus de la tête ! Les ennemis sont variés et disposent chacun d’une petite facétie spécifique…

Si vous parvenez à récupérer toutes vos carottes rapidement, votre score sera à son paroxysme (soit trois étoiles). Vous serez alors comblé d’apprendre qu’un niveau bonus sera disponible : ce dernier repose simplement sur la capture de fruits et de légumes au cours d’une remontée rapide des profondeurs vers le sol. Enfin, l’ensemble de votre aventure comporte quelques bonus non négligeables : des réveils permettent d’endormir quelques secondes vos ennemis, tandis qu’une bonne fée viendra vous proposer un mini-jeu très simple (retrouver les fruits et les légumes par trois ou plus sur une grille sentant bon les produits bios). Des bonus simples et classiques qui ont le mérite de donner un peu plus de diversité au soft, ce dont il souffre clairement. Soulignons que ces deux minis-jeux deviennent accessibles à loisir dès que le soft est terminé pour la première fois.

Une aventure rapide mais pour toute la famille !

La bonne surprise du soft réside dans ses deux niveaux de difficulté permettant de réunir toute la famille autour de la quête du héros au joli pompon. Les plus jeunes seront plus à l’aise avec le mode facile qui permet de planter et de récolter en même temps les carrés de part et d’autre de notre passage. Les plus grands s’amuseront davantage sur le mode normal (dit « intéressant » !) qui offre en outre la possibilité de rendre son héros de plus en plus fort via un système de compétences qui se complétera au gré des choix des joueurs. L’aventure se soldera tout de même un peu trop rapidement, malgré une certaine exigence des développeurs pour passer d’un monde à un autre. Un après-midi sera largement suffisant pour atteindre la page finale, mais le petit prix rend l’aventure parfaitement accessible.

Funny Bunny est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 5 euros environ et pour moins de 3 euros jusqu’au 23 janvier !

Le saviez vous ?

Les légendes ont la vie dure… Les lapins ne passent pas leurs journées à grignoter des carottes ! Ces lagormorphes (et non des rongeurs) sont davantage prédisposés à manger toutes sortes de verdure, et beaucoup de foin dans nos maisons. Les carottes sont en effet bien trop sucrées pour leur petit estomac et doivent être données avec parcimonie !