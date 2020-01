Top des ventes des deux dernières au Japon: la domination 100% Nintendo Switch continue

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes des deux dernières semaines au Japon (du 30 décembre 2019 au 12 janvier 2020).

Comme Famitsu se remet dans le bain, cette semaine devrait être la seule semaine de ventes combinées. Avec la fin de la ruée des fêtes, il n’y a pas autant de gens qui achètent les jeux Switch. Les chiffres totaux pour les deux premières semaines de janvier sont similaires à ceux de la dernière semaine de décembre. Pokemon Sword and Shield a gardé la première place des ventes depuis son lancement en novembre, et rien ne laisse présager que cela s’arrêtera de sitôt. Mario Kart 8 Deluxe monte de 3 positions, prenant la place de #2.

01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 268,620 / 3.256.754 (-64%)

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 66,295 / 2.725.304 (-73%)

03./02. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 64,073 / 570.071 (-78%)

04./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 62,808 / 1.208.747 (-66%)

05./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 57,403 / 3.510.455 (-67%)

06./07. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 57,212 / 91.908 (-62%)

07./05. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 53,379 / 248.507 (-80%)

08./10. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 51,930 / 547.569 (-29%)

09./08. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 47,463 / 1.311.173 (-75%)

10./09. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 35,938 / 372.933 (-83%)

Niveau hardware, La Nintendo Switch continue de régner sans partage alors que les autres ne survive que de miettes. Le gap LTD entre la Ps4 et la console hybride monter bien le succès de la console, ou l’échec de la Ps4 qui est pourtant bien plus veille. On notera aussi que la Switch Lite passe le million de vente.