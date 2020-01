Trailer de lancement pour les jeux du Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (Nintendo Switch)

Annoncés lors du Tokyo Game Show 2019 par Gust et Koei Tecmo, les sorties de Atelier Ayesha : The Alchemist of Dusk Dx, Atelier Escha & Logy : Alchemists of the Dusk Sky DX et Atelier Shallie : Alchemists of the Dusk Sea DX sur Nintendo Switch sont arrivées le 25 décembre au Japon. Cette nouvelle sortie contient la totalité du contenu des versions “Plus” des versions PS Vita, plus un certain nombre de contenu téléchargeable non présent dans la version originale. Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack regroupe les trois jeux qui seront aussi disponibles à l’unité.

Cette compilation comprend les jeux Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX; Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX et Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, qui seront pour la première fois jouables sur les consoles de dernière génération et pourront ainsi offrir des graphismes en résolution plus élevée ainsi qu’une meilleure fluidité aux joueurs, tandis que les héros de chaque aventure affronteront des ennemis et exploreront les secrets de la synthèse et de l’alchimie pour découvrir le mystère que cache le Dusk. Les jeux seront accompagnés de nombreux bonus et DLC de la série Dusk, notamment des costumes et accessoires supplémentaires, d’autres boss à affronter et la possibilité pour de nouveaux personnages de participer aux combats.