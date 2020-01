Le Twitter du jeu Metro tease le prochain Nintendo Direct ?

Alors qu’on aura un Nintendo Direct dédié à Super Smash Bros. Ultimate et son dernier personnage du Fighter Pass aujourd’hui dans l’après-midi, les fans sont toujours dans la frustration de l’attente d’un Nintendo Direct dit classique avec le plein d’annonces. Et parce que de nombreuses rumeurs l’annoncent pour janvier, ils sont persuadés que ça sera pour janvier, et hurlent même au scandale du retard…

Parmi les annonces attendues, les jeux déjà listés sur Nintendo Switch çà et là, comme BioShock: The Collection mardi, Saints Row IV: Re-Elected hier, ou Tropico 6 ce matin, mais aussi ceux qui sont listés depuis un certain temps maintenant comme des jeux de la série Metro comme Exodus. Et ce matin, le Twitter du jeu en question a fait un gros teasing, de quoi enflammer la toile et les espérances de Nintendo Direct.

Où l’on peut lire : « Quelque chose arrive… » Patience, patience…